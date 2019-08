Daniel Alves iguala Rivaldo, Washington e mais 4 veteranos que estrearam com gol no São Paulo

Estrear marcando um gol é o sonho de muitos jogadores. Não é um fato tão raro, mas é algo marcante e relevante. E no domingo, Daniel Alves entrou para uma seleta lista de estreantes que balançaram as redes pelo São Paulo.

No clube do Morumbi, segundo o próprio site oficial, apenas 8% de todos os 1447 jogadores que já vestiram a camisa tricolor conseguiram tal feito. Mas Dani Alves é apenas o sétimo com mais de 30 anos a marcar logo em seu primeiro jogo. Rivaldo, que teve uma curta passagem pelo tricolor em 2011, também fez seu primeiro gol em seu primeiro jogo, contra o Linense.

Outros jogadores com mais de 30 anos que completam a lista são: Washington (2009, 33 anos), Christian (2005, 30 anos), Jorginho (1999, 34 anos), Carrasco (1990, 33 anos) e Carazo (1936, 31 anos).

Ao todo, 127 conseguiram tal feito com a camisa do São Paulo. No elenco atual, Dani Alves não é o único com este feito. Helinho, em 2017, e os zagueiros Bruno Alves e Arboleda, em 2018, também chegaram fazendo a festa da torcida. Gabriel Sara, pela Copa Paulista (torneio profissional que o São Paulo disputou com juniores) também estreou marcando gol.

Melhor que estrear marcando um gol é estrear marcando quatro! E dois jogadores no São Paulo conseguiram essa proeza. Guilherme, em 1993, no Torneio Santiago Compostella, fez todos os gols do Tricolor na vitória por 4 a 1 contra o Tenerife, da . E em 2010, Fernandinho entrou no intervalo e em menos de 45 minutos colocou a bola quatro vez no fundo do gol, nos 5 a 1 do São Paulo contra o .