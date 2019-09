Daniel Alves entra para o coro: "Brasileiro tem que parar nas datas Fifa"

Jogador do São Paulo é mais um a pedir a paralisação e prega "respeito" à seleção

Titular da e agora também do , Daniel Alves entrou para "time" dos que defendem a paralisação do futebol brasileiro nas datas Fifa.

Convocado para os amistosos contra e , Daniel Alves irá desfalcar o São Paulo em duas rodadas do Campeonato Brasileiro e, após vitória do Tricolor sobre o neste sábado (21), o jogador e deixou seu ponto de vista sobre o tema.

"Com respeito às convocações que interferem um pouco no Brasileiro, devemos tomar decisões que não sejam tão prejudiciais aos clubes, porque todos campeonatos param quando tem seleção, porque é uma data Fifa. Acredito que aqui não deveria ser diferente. Essa é a evolução do Campeonato Brasileiro e do futebol brasileiro. Quando você se adapta à Seleção", afirmou.]]A Seleção, para mim, é a representante maior do futebol nacional, então deve ser respeitada sempre. Mas os clubes também não podem ser prejudicados com convocação de jogadores. O campeonato tem de parar", completou o jogador.

(Foto: Getty Images)

Daniel Alves, por fim, destacou a importância da seleção e pediu "respeito".

"Tem de achar um calendário idôneo, para que clubes não percam jogadores em fases decisivas. Estou de acordo com o grito, mas não é só gritar. É tomar decisões pertinentes para que o campeonato, quando tiver Seleção, pare. Todos outros param. As pessoas precisam começar a respeitar a seleção brasileira, o . Porque as pessoas cantam o hino e é o momento patriota. Mas infelizmente o brasileiro não é patriota, fazem barulho na hora do hino e não estão nem aí, porque torcem pras equipes. Quando se fala de seleção e do país, tem de respeitar um pouco mais", concluiu.