Daniel Alves é dúvida no São Paulo contra o Cruzeiro, mas Antony fica à disposição

São Paulo deve ter alguns retornos para o duelo diante da Raposa, mas Dani Alves ainda deve desfalcar o Tricolor

Empolgado com o bom começo de Fernando Diniz e com a vitória no clássico diante do Corinthians por 1 a 0, o tem boas e más notícias para a próxima partida da equipe no Brasileirão, contra o Cruzeiro, nesta próxima quarta, às 21h.

Com um elenco repleto de desfalques, Diniz sofreu para montar a equipe que bateu o no Morumbi neste último domingo, tendo que improvisar Vitor Bueno e Tchê Tchê para jogar pelas pontas, já que o vasto elenco do São Paulo não contava com nenhum atacante de lado disponível para o Majestoso. Além deles, Juanfran também foi ausência na partida, sendo substituído por Igor Vinícius.

As apostas deram certo: Vitor Bueno e Igor Vinícius foram fundamentais para a vitória Tricolor. Contra o , elas não deverão ser necessárias, já que Diniz deverá contar com Antony, de volta da seleção olímpica, além de Juanfran e Raniel, recuperados de lesão. No entanto, o São Paulo ainda sentirá falta de um grande desfalque: Daniel Alves.

Igor Vinicius 🆚️ Corinthians

90% precisão dos passes

75% precisão dos cruzamentos

9 duelos (4 ganhos)

100% aprov. Nos duelos aéreos

3 passes decisivos

4 desarmes

1 interceptação pic.twitter.com/vfCEPpCgPH — Dados SPFC (@DadosSPFC) October 13, 2019

O camisa 10 do Tricolor atuou por 90 minutos nos dois jogos da , em Singapura, e deve desembarcar em São Paulo na terça-feira, mesmo dia que o elenco do clube paulista estará viajando para Minas Gerais. Assim, a comissão técnica acredita que, por conta do desgaste, será muito difícil Daniel Alves ter condições de jogo contra o Cruzeiro, sendo o atleta mais uma das “vítimas” do polêmico calendário do futebol brasileiro.

Além de Daniel Alves, Toró, Pablo, e Rojas seguem no departamento médico. Os dois últimos não devem atuar mais nesta temporada. Desta maneira, a escalação que Fernando Diniz levará a campo deve ser: Tiago Volpi; Juanfran (Igor Vinícius), Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Luan e Liziero (Tchê Tchê); Tchê Tchê (Pato ou Vitor Bueno), Hernanes e Antony; Pato (Raniel)