Daniel Alves diz para Messi ficar no Barcelona: 'todo mundo que saiu se arrependeu'

Ainda com o futuro indefinido, craque argentino pode deixar o Camp Nou no final da temporada

Em meio ao imbróglio na extensão contratual, o futuro de Lionel Messi segue sendo muito questionado. Enquanto o técnico do Barcelona, Ronald Koeman, revelou não se importar com as especulações ligadas ao atacante, e diz torcer pela permanência do craque no Camp Nou, Daniel Alves também resolveu aconselhar o camisa 10 e destacou: 'todo mundo que saiu se arrependeu'.

"Já disse várias vezes a Messi: ele nasceu para ser jogador do Barcelona e o Barcelona nasceu para ser o seu clube. Ele já me deu conselhos antes e agora eu posso fazer o mesmo com ele. Uma vez ele me disse para ficar em Barcelona porque não havia lugar melhor. Onde você será mais feliz? Ele me perguntou. Então, eu fiquei.", disse o atual jogador do São Paulo, em entrevista ao The Guardian.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

"Agora eu o lembrei dessa conversa que um bom amigo me avisou que Barcelona é o melhor lugar de todos os tempos. Ainda não recebi uma resposta dele, mas quando você sai de Barcelona percebe como é bom. Todos os jogadores, e quero dizer todos, que deixaram o Barcelona lamentaram. Todos se arrependem de ter saído, independentemente do motivo.", completou.



Foto: Dani Alves em ação com a camisa da Juve / Foto: Getty Images

Daniel Alves defendeu o Barcelona entre 2008 e 2016, quando se transferiu para a Juventus. Após quatro anos longe do clube catalão, ele ainda revelou que chegou a se oferecer para retornar à Espanha, mas seu desejo não foi atendido.

"Quando saí do clube, só queria mostrar o meu valor para voltar. Mas, infelizmente, as mesmas pessoas que estavam contra mim quando eu estava no clube ficaram lá. Mostrei que posso jogar pelo Barcelona por mais 10 anos. Queria voltar para Barcelona. Joguei para voltar ao Barcelona, ​​mas eles não me queriam mais.", concluiu.

Seleção Brasileira e a Copa do Mundo

Aos 37 anos, Dani Alves ainda tem um desempenho de alto nível no Brasil, com o São Paulo, e tem os olhos postos na convocação para a Copa do Mundo de 2022.

"A Copa do Mundo é um sonho do qual não vou desistir. Vou lutar para me manter num nível elevado e para ter esta última experiência com a minha seleção nacional. Este é o meu desafio. Não adianta apenas sonhar. Eu vou competir. Agora é hora de trabalhar e construir. O que me motiva é a competição e os meus sonhos. Enquanto eu estiver vivo, lutarei pelos meus sonhos.", revelou.