Daniel Alves define Messi como a mistura de Neymar e Cristiano Ronaldo

Lateral brasileiro do PSG exalta craque do Barcelona: "É um gênio"

Grande parceiro de Lionel Messi nos tempos de Barcelona, sendo o jogador que mais deu assistências para o argentino na carreira, Daniel Alves segue exaltando o ex-companheiro de clube.

Hoje no Paris Saint-Germain, o lateral-direito brasileiro foi perguntado sobre Messi, Neymar e Cristiano Ronaldo, e se rendeu ao camisa 10 do Barça.

"São três perfis (Messi, Neymar e CR7) que caberiam no mesmo time, mas o Messi tem uma genialidade diferente. O Cristiano Ronaldo é disciplinado, finalizador, um matador. O Ney não tem obsessão por fazer gols, mas ele dá espetáculo. O Messi consegue juntar a definição e a genialidade. Pra mim ele é um pouco do Neymar e CR7 juntos. Ele (Messi) é um gênio", disse ao canal do YouTube 'De Sola'.

Ao lado de Messi, Dani Alves conquistou três títulos da Champions League, três Mundiais de Clubes, três Supercopas da Uefa, quatro Supercopas da Espanha, quatro Copas del Rey e seis vezes La Liga.