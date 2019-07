Daniel Alves decide futuro: Barcelona, Inter e ingleses de olho no lateral brasileiro

Sem clube desde a saída do PSG, o lateral direito brasileiro está na mira de Arsenal e Tottenham. Ele já aparece na mira da Internazionale

Onde será o futuro de Daniel Alves? O lateral direito que venceu a com as cores da seleção brasileira deixou o ao fim da última temporada e não tem destino confirmado.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

A de Milão entrou em contato com o estafe do jogador de 36 anos. Porém, ainda não obteve um acordo. Ele está em para decidir o futuro com os seus agentes. No entanto, não é só o clube italiano que tem interesse no atleta. Há também o desejo de e em levá-lo, de acordo com informação publicada pelo jornal Mundo Deportivo. Outro interessado é o . O Barcelona também monitora a situação.

A Goal já havia adiantado que o clube italiano é o mais próximo de contar com o craque que passou , Barcelona, e na Europa. Porém, há outras negociações em curso.

De acordo com o Mundo Deportivo, os Gunners fizeram contato por Dani Alves a pedido de Unai Emery. O técnico é fã do futebol do lateral direito e crê que ele pode contribuir em campo. Os Spurs também têm interesse no atleta.

Pep Guardiola, que trabalhou com Dani Alves entre 2008 e 2012, também gostaria de contar con o jogador no Etihad Stadium. Não à toa o Manchester City fez uma consulta ao estafe do brasileiro.

Mais artigos abaixo

Recentemente, em entrevista ao Esporte Espetacular, programa da TV Globo, o lateral direito falou sobre o futuro:

"Agora estou livre, tenho muitas coisas para conquistar no futebol e, com esse espírito, vou para onde quer que seja. A única coisa que posso dizer é que quem me contratar terá um campeão", comentou.