Daniel Alves agita torcida do Inter ao citar Chapolin Colorado no Instagram

O lateral-direito, agora ex-São Paulo, está na mira do clube gaúcho e a ansiedade vai crescendo pelas bandas do Beira-Rio

A notícia divulgada pela Goal na última segunda-feira (20), dando conta do interesse do Inter em contratar o lateral direito Daniel Alves, agitou os bastidores e os torcedores do Colorado.

A direção trata do assunto com absoluto sigilo e publicamente nega que esteja interessada na contratação do lateral.

Mas a informação, confirmada pela reportagem da Goal, é de que a proposta do Internacional foi enviada para o jogador, com salários de 500 mil reais, mais bonificação de 150 mil reais por metas estabelecidas em contrato, podendo atingir o valor total de 650 mil reais, teto estabelecido pelo presidente Alessandro Barcellos quando assumiu o clube em janeiro deste ano. O tempo de contrato é até o final de 2022.

Nesta terça-feira (21), o próprio Daniel Alves tratou de esquentar ainda mais a possibilidade de reforçar o Inter. O lateral postou em sua conta no Instagram uma mensagem onde citou Chapolin Colorado, personagem do comediante mexicano Roberto Bolaños que fez grande sucesso na televisão brasileira. Chapolin Colorado sempre citava a tradicional frase “Sigam-me os bons”.

A postagem também foi curtida por membros da direção do Inter e por vários torcedores do Colorado, que além de curtirem também perguntaram quando Daniel Alves irá desembarcar em Porto Alegre.

A direção do Inter aguarda até esta quarta-feira (22) pela resposta de Daniel Alves. Fluminense, Flamengo e Athlético-PR também demonstraram interesse na contratação do lateral, mas a postagem de Daniel Alves, de maneira intencional ou não, acabou alimentando um pouco mais a esperança da direção e dos torcedores em contar com Daniel Alves.