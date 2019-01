Dani Carvajal usa programa de arquiteto para provar que gol de rival foi irregular

Lateral-direito reclamou do tento marcado por Sergio Canales, apesar da vitória de 2 a 1 sobre o Bétis

Mesmo com o triunfo de 2 a 1 do Real Madrid sobre o Bétis no último domingo (13), o lateral-direito Daniel Carvajal utilizou as redes sociais para reclamar de um gol mal validado pela arbitragem. A contestação, no entanto, veio de maneira peculiar.

Em uma foto publicada no Twitter, Carvajal publicou uma imagem de Nacho Tellado que justificava a posição irregular de Sergio Canales no tento que deu o empate para o time da casa com base em um programa utilizado na arquitetura.

A imagem se baseava na posição do ombro de Carvajal e de Canales e, com ajuda das linhas do gramado em posição perpendicular, Tellado mostrou que o meia da equipe da casa estava 10 centímetros à frente do defensor dos Merengues.

O lance teve revisão do VAR, mas foi validado pelo árbitro Fernández Fernández. Apesar disso, Luka Modric fez o gol da vitória a dois minutos do fim do jogo.