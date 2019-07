Dani Alves volta a comentar acusações de Messi: "faltou com respeito a muita gente"

Capitão do Brasil voltou a comentar falas de argentino sobre arbitragem na Copa América e defendeu Neymar: "time tem que jogar pra ele"

Primeiro foi a Conmebol. Depois foi a vez do argentino Ricardo Gareca e do técnico Tite. Por fim, Dani Alves também se manifestou sobre as acusações de Lionel Messi, que afirmou que o título da já estaria 'comprado' para o , anfitrião desta edição 2019. Em presença no programa Bem Amigos, do SporTV, o lateral direito foi franco ao responder ao amigo, com quem jogou junto por anos no .

"Os amigos não têm sempre razão por serem amigos. Você pode estar de cabeça quente ao falar isso, mas eu não vou concordar com ele", começou o veterano.

"Primeiro, pra mim ele está faltando com respeito a uma instituição como a seleção brasileira, pra começar. Segundo, com uma série de profissionais que abdica de um monte de coisas pra estar ali lutando, por um sonho. Eu sou um amigo que fala as verdades quando tem, e penso que ele não tem razão em falar isso."

O ano de 2019 pode ser também o primeiro em muitos que Dani, eleito o melhor jogador da Copa, não terá o convívio quase que diário com Neymar, seu parceiro no Barça e, mais recentemente, também no . Mas ele também sai em defesa do atacante, com quem tem grande amizade dentro e fora dos gramados.

Messi foi DURO depois da expulsão:https://t.co/YaNdaGTVqp — Goal Brasil (@GoalBR) 6 de julho de 2019

Questionado se faltaria uma 'evolução real' no futebol do camisa 10, o jogador de 36 anos compartilhou sua visão.

"O time do Messi joga pra ele, o time do Cristiano (Ronaldo) joga pra ele. O time do Neymar tem que jogar pro Neymar. São jogadores diferentes, quanto mais você se dedica a eles, mais eles vão te dar a resposta. E isso pro bem da equipe, não penso que eles só joguem pensando em si", prosseguiu.

"Eu criei isso quando joguei com Messi: se eu tenho ele à minha frente, por que vou fazer algo além de passar a bola a ele? Se eu sei que ele pode ser decisivo, preciso ter a consciência disso, eu vou jogar pra ele. E o Neymar é esse tipo de jogador"

"Mas acho que se criou uma sensibilidade com o Neymar em que tudo é motivo de debate. Eu discordo de muitas críticas em cima dele porque elas vão fora de campo, e não dentro dele, onde sempre deu resultado."

"O meu trabalho como companheiro de equipe e como amigo do Ney, é fazer ele entender que ele tem que potencializar o dom dele de jogar futebol."

Jogador com mais títulos conquistados na carreira, Daniel Alves ainda não confirmou seu próximo clube após deixar o Paris - e tampouco cravou sua continuidade na seleção até a do , em 2022.