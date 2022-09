Dani Alves sobre Cristiano Ronaldo: "O desgraçado não te deixa respirar"

O lateral-direito de 39 anos enfrentou o português em quase 30 oportunidades, na maioria das vezes em El Clásico, entre Barcelona e Real Madrid

Durante anos disputando os títulos espanhóis de La Liga, Copa do Rei, Supercopa da Espanha, entre outros torneios nacionais e internacionais, Dani Alves não hesitou em colocar Cristiano Ronaldo como a pedra em seu sapato na hora de defender seus clubes contra atacantes promissores e perigosos.

Para o lateral brasileiro, o português era uma das grandes complicações quando se fazia necessário a marcação, já que o cinco vezes Bola de Ouro "não o deixava em paz", como Dani Alves fez questão de ressaltar ao jornal Marca: "Esse desgraçado não te deixa respirar por um segundo. Eu não fui mal contra ele, mas é difícil. Ele é uma máquina de marcar gols".

Os atletas se enfrentaram em diversas oportunidades, desde que Cristiano Ronaldo se mudou para o Real Madrid, enquanto Daniel Alves atuava pelo Barcelona e as equipes realizavam frequentemente El Clásico. Segundo o portal oGol, especializado em estatísticas, os dois jogadores jogaram contra em 28 oportunidades, considerando, inclusive, um jogo entre as seleções brasileira e portuguesa pela Copa do Mundo de 2010. No total, o lateral venceu em 12 vezes, o português em nove, além de outros sete empates quando se encontraram.

Getty

Ao todo, na Espanha, o lateral conquistou 28 títulos, somados entre taças vencidas pelo Sevilla e pelo Barcelona. Cristiano Ronaldo, por outro lado, conquistou 15, além de ter se tornado artilheiro da equipe e o segundo maior vencedor de Bolas de Ouro, atrás apenas de Lionel Messi. Atualmente, CR7 está de volta ao Manchester United, enquanto Daniel Alves foi ao México atuar pelo Pumas.