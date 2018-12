Dani Alves revela como doença de Abidal o fez relembrar de drama do passado

Brasileiro já havia perdido companheiro no passado e não gostaria de enfrentar o mesmo trauma no Barcelona

No documentário, "Take the Ball, Pass the Ball' o lateral Dani Alves revelou que a luta contra o câncer do seu ex-companheiro de Barcelona, Eric Abidal, em 2011, lhe trouxe recordações traumáticas e por isso sofreu tanto diante da situação. De acordo com o atleta, essa não era a primeira vez que passava por uma situação como essa, já que já havia convivido com a morte de Antonio Puerta, quando defendia o Sevilla.

"Abidal é uma grande pessoa. No vestiário todos admiravam sua maneira de ser, a sua alegria. Eu já tinha perdido um ex-companheiro no Sevilla (recordando a figura de Antonio Puerta, em 2007). Em seguida, me disse que não aceitaria isso.", recordou.

Foto: Getty Images

"Isso não poderia estar acontecendo de novo, outra vez não! Por favor, a primeira vez que eu não pude ajudar, mas agora está ao meu alcance, porque não? Se eu puder ajudá-lo a continuar vivendo e estar aqui. Eu não me importaria com a profissão ", disse o atual jogador do PSG.



O próprio Abidal, explica seus sentimentos sobre esse período e como foi a sensação de fechar a Champions League, depois de um gesto generoso do então capitão Puyol, que lhe concedeu o direito de erguer a taça. Mas como não poderia ser diferente, ele admite que passou a ver o seu amigo brasileiro de uma forma diferente após tamanha demonstração de fidelidade.

"Alves veio e me disse 'Abi, temos o mesmo tipo de sangue e eu te daria parte do meu fígado'. Depois disso, as pessoas já viram Dani como alguém diferenciado ". lembrou.