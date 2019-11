Dani Alves repete Neymar e desabafa: "Para falar já há os papagaios"

Lateral direito fez o gol de empate do São Paulo em clássico com o Santos no Brasileirão

Dani Alves teve no último sábado contra o uma das suas melhores atuações com a camisa do . Após um primeiro tempo na Vila Belmiro em que o Tricolor sofreu e foi aos vestiários perdendo por 1 a 0, na etapa complementar os visitantes dominaram a partida e buscaram o empate por 1 a 1 com um gol do lateral direito.

O camisa 10 são-paulino usou as redes sociais para desabafar após críticas que vinha recebendo. Depois da derrota em casa para o Paranaense na última semana, até mesmo membros de torcidas organizadas tricolores xingaram o veterano no Morumbi.

"Por que olhar pra baixo ou pro lado se o objetivo está em cima? Ganhar e perder faz parte do processo e saber o porquê faz parte do sucesso! Falar é fácil, difícil é fazer e eu já fiz... Agora, vou continuar fazendo porque é para isso que eu nasci, para falar já há os papagaios", publicou o lateral no Instagram.

O comentário de Dani Alves repete um desabafo feito pelo amigo Neymar em 2018. Após fazer um dos gols da vitória por 2 a 0 da pela primeira fase da , o atacante também se pronunciou no Instagram.

"Nem todos sabem o que passei para chegar até aqui. Falar até papagaio fala, agora fazer... Poucos fazem!", escreveu o atleta do .