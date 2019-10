Dani Alves posta desabafo em seu Instagram após derrota no clássico para o Palmeiras

O craque do São Paulo, criticado após a derrota do Tricolor no Choque-Rei, fez um post de desabafo em seu Instagram

No futebol brasileiro, as coisas podem ir do céu ao inferno em um tempo muito curto. Em um na fila de títulos, isso pode acontecer de maneira ainda mais rápida. Menos de três meses depois de sua apresentação, quando levou mais de 40 mil são-paulinos ao Morumbi, Daniel Alves agora se vê sendo criticado pela torcida do Tricolor.

Após derrota do São Paulo no Choque-Rei diante do Palmeiras, por 3 a 0, as críticas sobre o veterano foram pesadas, cobrando um melhor desempenho do atleta. Os corneteiros apontam que a equipe vinha de sua melhor partida na era Fernando Diniz, justo no jogo em que Dani Alves estava suspenso, e com a volta do craque para o time titular, o desempenho do time foi inferior.

É óbvio que Dani Alves não vai resolver todos os problemas do São Paulo sozinho, mas é inegável que o lateral/meia do Tricolor precisa jogar mais para ajudar a equipe, que luta por uma vaga direta a fase de grupos da Libertadores 2020. Depois de ser criticado por boa parte da torcida são-paulina, o jogador resolveu desabafar no Instagram:

Os mais corneteiros podem se perguntar sobre o porquê do atleta ter resolvido falar agora e não na zona mista após o jogo, quando a bucha de falar com a imprensa depois da acachapante derrota recaiu sobre alguns dos jogadores mais jovens do elenco do São Paulo, como Antony, Igor Gomes e Luan.

Mas, outros podem dizer que não importa o que a corneteira torcida tricolor diga, que Dani Alves é um líder do elenco e será muito importante para essa luta do Tricolor no campeonato, buscando a vaga direta para a Libertadores 2020.

Zona mista e os garotos de Cotia que param pra falar, dão a cara. E Os rodados, que ganham salários astronômicos e não estão jogando nada??? Silencio total. — Marcelo Prado (@marceloprado) October 31, 2019

No entanto, a tendência é que o craque continue sendo titular e seja peça importante do São Paulo que irá a campo neste próximo sábado (2), às 21h30 (de Brasília) enfrentar a , na Arena Condá.