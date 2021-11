Dani Alves no Barcelona? Clube se reuniu com lateral, mas não cogita retorno

Após alguns rumores de que Daniel Alves poderia voltar ao Barcelona, mesmo aos 38 anos de idade, a resposta do clube catalão já foi dada e o Barça não tem a intenção de trazer o lateral de volta, como confirmou a Goal.

A informação sobre a reunião que ocorreu entre clube e jogador para decidir a volta de Dani Alves ao elenco foi dada pelo portal UOL, e mesmo com todo o auxílio já concedido pelo lateral ao Barça, o clube não pretende trazê-lo ao elenco atual.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Na vitória do Barcelona por 1 a 0 contra o Dinamo Kiev, pela Champions League, o grande público afirmou que o lateral estava presente no duelo, desencadeando ainda mais especulações sobre uma possível volta do atleta ao Camp Nou, o que não ocorrerá.

Joan Laporta, atual presidente do Barça, foi, inclusive, quem auxiliou na vinda do jogador para o Sevilla, em 2009. Dani Alves, durante muitos anos como profissional, incluindo sua fase pelo clube catalão, foi considerado o maior lateral do mundo, além de hoje ser o atleta mais vencedor da história, com 42 taças.