Dani Alves, Juanfran, Seedorf e mais: o time dos vovôs famosos no futebol brasileiro

Relembre alguns veteranos que defenderam nossos clubes nos últimos anos de suas carreiras

A janela de transferências do futebol brasileiro trouxe, nesta metade de 2019, nomes que ainda tinham grande destaque na Europa. O repatriou Filipe Luís, que aos 33 anos deixou o , de onde também veio o mais novo reforço do , o lateral-direito Juanfran. E falando em lateral-direito, o Tricolor do Morumbi ainda chocou o mundo ao ter anunciado Daniel Alves como novo camisa 10.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

Não é a primeira vez que isso acontece por aqui. Até poucos anos, era possível ver jogadores já mais veteranos que chegaram cheios de pompa. Alguns deles tiveram grande sucesso, outros nem tanto. Mas a quantidade é considerável a ponto de conseguirmos até mesmo listar um time do um ao onze com os “velhinhos” mais famosos que chegaram ao futebol brasileiro nos últimos anos. Confira abaixo!

Goleiro: Dida

Um dos maiores de sua posição em todos os tempos, o goleiro estava quase aposentado quando, aos 38 anos, assinou com a Portuguesa após oito anos e muitos títulos pelo . Dida defendeu a Lusa em 2012, e ao ver que ainda conseguia ter um bom desempenho, foi, no ano seguinte, contratado pelo e ainda teve uma passagem pelo antes de, enfim, pendurar as luvas em 2015.

Lateral-direito: Juanfran

Recém-anunciado pelo São Paulo, o espanhol foi titular nos anos mais vitoriosos do Atlético de Madrid e chega aos 34 anos ao Tricolor do Morumbi.

Zagueiro: Juan

Em 2012, o zagueiro tinha 33 anos quando deixou a para assinar pelo Internacional. Nos anos seguintes ainda defenderia o Flamengo, clube que o revelou e por onde já era um ídolo. Se aposentou dos gramados agora em 2019.

Zagueiro: Lúcio

Companheiro de Juan na seleção brasileira, Lúcio teve um retorno muito apagado ao . Apesar dos 35 anos, o zagueiro havia mostrado anos antes um nível altíssimo na , depois de também ter colecionado todos os títulos possíveis no . Quando chegou ao São Paulo, em 2013, vinha já de um período sem muitas oportunidades na . Ainda defenderia o e atualmente veste, aos 41 anos, a camisa do .

Lateral-esquerdo: Filipe Luís

Sem conseguir um contrato de maior duração no Atlético de Madrid, assim como aconteceu com Juanfran, o lateral-esquerdo que tornou-se ídolo na optou por defender o seu time de infância, e chega, aos 33 anos, como uma mas melhores contratações do Flamengo em 2019.

Lateral-direito/meia: Dani Alves

Dani Alves ainda é considerado, por muitos, o melhor lateral-direito do mundo. E foi por ali que o baiano acabou sendo eleito craque da , mas aos 36 anos e com a camisa 10 do São Paulo, é possível vê-lo também mais adiantado, construindo jogadas – em sua última temporada pelo , por exemplo, Dani disputou a menor parte de suas partidas como lateral.

Meio-campista: Alex

O ano de 2013 também foi movimentado nas contratações de craques veteranos. Alex, por exemplo, deixou o após oito anos para retornar ao . Mesmo aos 35 anos, esbanjou classe pelo .

Meio-campista: Zé Roberto

Zé Roberto teve algumas idas e vindas para o futebol brasileiro, mas em 2012, quando acertou com o Grêmio aos 37 anos, impressionou por seguir demonstrando regularidade em alto nível. O ex-lateral-esquerdo também desempenhava função de meia e jogou até os 42 anos, encerrando a carreira de forma gloriosa no Palmeiras.

Meio-campista: Seedorf

O holandês foi contratado pelo Botafogo em 2012, quando tinha 36 anos, e entregou tudo o que se esperava: habilidade, liderança e muita classe. Fez o último jogo de sua carreira em 2013 e confirmou a aposentadoria nos primeiros meses de 2014.

Meia: Ronaldinho Gaúcho

Depois de uma passagem irregular pelo Milan, Ronaldinho Gaúcho foi contratado pelo Flamengo em 2011. O camisa 10 tinha 31 anos, não era tão veterano assim, mas sua carreira já começava a descer a espiral da decadência. Tanto, que R10 não foi tudo o que se esperava no Fla, apesar de alguns momentos emblemáticos, mas foi no onde o craque teve o canto do cisne.

Atacante: Ronaldo

Fora da melhor condição física e do peso ideal. Foi assim que Ronaldo, o Fenômeno, chegou ao Corinthians, em 2009, depois de uma temporada e meia pelo Milan. Entretanto, foi decisivo pelo , inclusive conquistando estadual e .