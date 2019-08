Dani Alves já decide como maestro do São Paulo em “estreia dos sonhos”

Após a vitória sobre o Ceará, Cuca inclusive comparou o seu novo camisa 10 com Ronaldinho Gaúcho

“Como nos melhores sonhos”, disse Daniel Alves, já nos tuneis do Morumbi, ao ser perguntado sobre a sua estreia como jogador do . Neste domingo (18), o craque mais vitorioso na história do futebol mostrou, contra o Ceará, por que o seu talento muda o nível do Tricolor na disputa deste Brasileirão.

Escalado no meio-campo, como muitos imaginavam (tendo o também estreante Juanfran pela lateral-direita), o baiano demorou apenas 40 minutos para fazer o primeiro gol para o time de seu coração: entrou em velocidade após toque de Raniel e tocou rasteiro na saída do goleiro Diogo Silva. Apesar de ter sido o único tento do encontro, que levou o Tricolor do Morumbi a 27 pontos após 14 jogos disputados no Brasileirão. Neste momento, com uma partida a menos, o São Paulo ocupa a quinta posição.

Daniel Alves, entretanto, não foi decisivo somente pelo gol marcado. A sua contribuição e talento foram vistos ao longo de praticamente todos os 90 minutos, em diferentes áreas, da defesa ao ataque.

Parceria com Antony

Escalado na ponta-direita, Antony foi outro dos destaques e cresceu de rendimento ao lado do novo camisa 10: foi o jogador mais buscado por Daniel em passes [12] e quem mais finalizou em campo: quatro arremates, sendo três a gol.

“Acredito que vim para o melhor time, o que mais tem organização tem no futebol, cuida muito bem das divisões de base e, por isso, tem atletas jovens muito promissores. Este time tem muito a crescer”, disse Dani Alves, para o SporTV, após a vitória.

Maestro do time

O veterano de 36 anos foi, também o jogador que mais distribuiu passes. Foram 56 contra o Ceará, sendo 38 no campo de ataque. A veia criativa apareceu na criação de duas oportunidades criadas para seus companheiros, aparecendo bem também na recuperação de bolas [4] para iniciar a fase ofensiva para o time de Cuca.

“Jogou bem, fez o gol e vai jogar muito melhor na sequência”, disse o treinador são-paulino após o jogo. “Sobre a mudança de patamar, são jogadores que dão uma luz bem maior para todos, mas a responsabilidade é a mesma quando se dirige o São Paulo. Você entra com a obrigação de conquistar todos os títulos”.

“Essa idolatria eu vi no , com o Ronaldo”, relembrou Cuca, comparando a sua passagem pelo , quando treinou um time que tinha Ronaldinho Gaúcho e acabou terminando campeão da Libertadores em 2013.

Com a maior sequência invicta vigente neste Brasileirão [oito jogos sem derrotas] e com a incorporação de um craque de nível mundial, que já chega dando resultado, é impossível não colocar o São Paulo como um dos candidatos ao título neste momento.