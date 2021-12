Dani Alves entra na lista dos 23 melhores de 2021 da Fifa FIFPRO; veja a relação completa

A Fifa e a FifPro anunciaram na manhã desta terça-feira (14), a lista de 23 candidatos para a seleção da temporada 2020/21, que será decidido junto com a entrega do Prêmio The Best, no dia 17 de janeiro.

A lista dos indicados conta coma presença de quatro brasileiros, sendo um deles naturalizado italiano, o meia Jorginho. Além dele, o goleiro Alisson, do Liverpool, e o atacante Neymar, do PSG, também estão presentes.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Para fechar, o lateral Daniel Alves, que atuou boa parte da temporada no São Paulo, seleção olímpica e agora Barcelona, também está na lista dos 23 indicados.

Saiu a lista FIFPRO, a eleição dos 23 melhores de 2021 organizada pela Fifa e com voto dos jogadores ⚽



Dani Alves entrou! Olha só quem mais 👀pic.twitter.com/ImcZWhvNzw — GOAL Brasil (@GoalBR) December 14, 2021

Vale lembrar que desses 23 nomes, apenas 11 completam a seleção da temporada 2020/21. Além disso, a Fifa optou por dividir a indicação em duas etapas diferentes, já que a entidade costumava anunciar uma lista com 55 nomes para então selecionar o time final. Nesta ocasião, a organização optou por enxugar a lista para 23 indicados.

Veja a lista dos 23 indicados:

Goleiros

Alisson Becker (Brasil/Liverpool)

Gianluigi Donnarumma (Itália/Milan/Paris Saint-Germain)

Édouard Mendy (Senegal/Chelsea)

Defensores

David Alaba (Áustria/Bayern de Munique/Real Madrid)

Jordi Alba (Espanha/Barcelona)

Trent Alexander-Arnold (Inglaterra/Liverpool)

Dani Alves (Brasil/São Paulo/Barcelona)

Leonardo Bonucci (Itália/Juventus)

Rúben Dias (Portugal/Manchester City)

Meio-campistas

Sergio Busquets (Espanha/Barcelona)

Kevin De Bruyne (Bélgica/Manchester City)

Bruno Fernandes (Portugal/Manchester United)

Frenkie de Jong (Holanda/Barcelona)

Jorginho (Itália/Chelsea)

N’Golo Kanté (França/Chelsea)

Atacantes

Karim Benzema (França/Real Madrid)

Cristiano Ronaldo (Portugal/Juventus/Manchester United)

Erling Haaland (Noruega/Borussia Dortmund)

Robert Lewandowski (Polônia/Bayern de Munique)

Romelu Lukaku (Bélgica/Inter de Milão/Chelsea)

Kylian Mbappé (França/Paris Saint-Germain)

Lionel Messi (Argentina/Barcelona/Paris Saint-Germain)

Neymar (Brasil/Paris Saint-Germain)

Como é feito a escolha dos jogadores indicados?

Para fazer a seleção dos principais jogadores indicados, a entidade solicita a diversos jogadores de futebol em todo o mundo, que escolham três jogadores que, na opinião deles, se destacaram durante a temporada nas seguinte posições: goleiros, defensores, meio-campistas e atacantes.

Com isso, três goleiros, seis zagueiros, seis meias e seis atacantes mais votados pelos jogadores foram indicados na lista, com mais dois atletas completando a indicação.