Dani Alves e, agora, Juanfran: espanhol tem mais títulos que o São Paulo nos últimos dez anos

Brasileiro soma 30 conquistas, enquanto o espanhol tem sete taças no período; Tricolor só faturou a Copa Sul-Americana

O voltou a surpreender neste sábado e anunciou a contratação de mais um lateral-direito: o espanhol Juanfran. E o jogador de 34 anos será mais um a agregar no quesito experiência no elenco Tricolor.

Com uma carreira vitoriosa e passagens pelas seleções de base e principal da , Juanfran, assim como Daniel Alves, soma, na última década mais títulos do que o São Paulo acumulou no mesmo período.

O espanhol fez parte do elenco campeão da em 2012, e ainda venceu uma edição de (2013/14), uma (2012/13), duas (2011/12 e 2017/18) e duas vezes a (2012 e 2018).

O São Paulo, por outro lado, ergueu apenas a taça da , em 2012. Já Daniel Alves conquistou nada mais, nada menos, do que 30 campeonatos no mesmo espaço de tempo.

Distante das conquistas, o São Paulo trouxe jogadores não apenas experientes, mas acostumados com títulos e que podem fazer reacender de vez essa "sede" no Morumbi.