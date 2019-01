Dani Alves diz que Neymar tem o mesmo ‘problema’ de CR7: “É milionário, famoso e bonito”

Lateral ainda falou sobre a Seleção Brasileira e a meta de disputar a Copa do Mundo de 2022

O lateral-direito da Seleção Brasileira e do PSG, Daniel Alves, disse em entrevista ao jornal Folha de São Paulo que ainda sonha em conquistar a Copa do Mundo e, portanto, acredita que poderá disputar a Copa do Mundo de 2022, quando terá 39 anos.

"Sem dúvida nenhuma, a cereja do bolo seria conseguir o Mundial com a seleção brasileira. A diferença do Mundial para a Champions é que o Mundial consegue alegrar um país, a Champions alegra um certo setor do futebol. Eu falei uma vez com o Buffon [atualmente goleiro do PSG]: "Você está lutando por um título que eu já tenho, a Champions, e eu lutando pelo Mundial. Podemos trocar", afirmou.

"Meu objetivo é lutar para estar na Copa. Sei que ainda falta muito, mas na vida você tem que visualizar as coisas e se preparar para chegar até elas. A outra Copa ficou meio que engasgada por eu não ter ido, então me vejo em condições, pelo que faço no meu cotidiano, na preparação mental. Tudo é uma questão de preparação", completou.



(Foto: Getty Images)

Daniel Alves ainda disse acreditar que sua ausência na Copa do Mundo de 2018, na Rússia, por conta de uma lesão no joelho não fez falta futebolisticamente, mas sim pelo ambiente que consegue criar quando está com o grupo.

"Como jogador eu te asseguro que não, mas como espírito e como alma eu acredito que sim. Eu consigo, onde eu estou, criar um ambiente muito saudável, um ambiente de soluções e não de problemas. Eu acho que o grande problema da seleção nesta Copa foi que a gente não tinha atravessado nenhum período turbulento até então e, quando chegou esse período, a gente não soube reagir. O jogo contra a Bélgica foi o problema maior durante a trajetória. Normalmente, os europeus são mais frios nesse aspecto, é o que a gente tem que melhorar. Isso é um problema geral do Brasil", analisou.

(Foto: Getty Images)

Questionado sobre as inúmeras críticas que seu companheiro de clube e seleção Neymar sofreu pelo excesso de quedas, Daniel Alves disse que o atacante sofre pelo fato de os outros terem inveja dele.

"Não tem jeito de não se abalar, ele é um ser humano, não pense que é uma máquina. O Neymar pra mim é como um filho, apesar da irmandade que temos. Eu sei tudo o que passa na cabeça dele. Só que o Neymar é muito inteligente, as pessoas que não conhecem acham que o Neymar é moleque avoado. . Ele tem uma coisa hoje que causa a maior inveja nas pessoas. É milionário, famoso, bonito, então não tem jeito", analisou.