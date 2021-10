Dani Alves de volta ao Barcelona? Koeman responde sobre especulação

O técnico do Barcelona afirmou que a possibilidade de trazer o brasileiro ainda não foi discutida pelo clube

Ronald Koeman, técnico do Barcelona, desconversou sobre as especulações de que Dani Alves poderia estar voltando para o Camp Nou, com o treinador alegando que nenhuma discussão sobre a volta do jogador foi realizada.

O lateral brasileiro, vencedor pelo Barça, se ofereceu para jogar pela equipe espanhola pouco tempo depois de ter seu contrato encerrado com o São Paulo. O jogador, de 38 anos, disse ao site espanhol Sport: "Se o Barça pensa que precisa de mim, basta me chamar."

Daniel Alves já passou oito anos na Catalunha - entre 2008 e 2016, tendo participado de 391 partidas. Ainda na equipe, o lateral conquistou 14 troféus nacionais, três títulos da Liga dos Campeões, três Supertaças da Uefa e três Mundial de Clubes.

Embora o brasileiro tenha deixado a porta aberta para retornar ao clube, Koeman diz que não tem conhecimento sobre os planos de contratar o jogador novamente.

Ele disse aos jornalistas quando questionado sobre Dani Alves: “Não sei nada sobre esse assunto."

“Ninguém do clube me falou sobre a possibilidade e não gosto de responder.”

Ainda que o brasileiro não esteja no radar, por enquanto, o Barcelona está confiante de que Ansu Fati em breve seguirá o exemplo de Pedri - assinando uma renovação de contrato com o clube.

Quando perguntado sobre essa negociação, Koeman disse: “É verdade que eles estão próximos. É uma notícia muito importante.

“Ele é um jogador jovem, com muita qualidade. Ele é um dos que deve marcar o futuro deste clube.”

No caso de Pedri, o Barça assinou um acordo até 2026, que inclui um valor de rescisão de um bilhão de euros (cerca de R$ 6,4 bilhões), com a expectativa de que a sensação de 18 anos, Fati, faça o mesmo nos próximos dias.

Agora, o Barcelona enfrenta o Dínamo de Kiev nesta quarta-feira (20), às 13h45 (de Brasília), pela terceira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões.