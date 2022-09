Dani Alves critica futebol mexicano, companheiros de clube... e quem o critica na seleção

O lateral brasileiro vem sendo bastante questionado no México e ficou de fora da convocação de Tite para os últimos amistosos antes da Copa do Mundo

Daniel Alves garantiu nesta terça-feira (20) que a imprensa e os torcedores pensam mais em sua possível participação com o Brasil na Copa do Mundo do Qatar 2022 do que ele próprio.

Em entrevista coletiva no Pumas, o brasileiro desabafou sobre a não convocação para os últimos amistosos antes da Copa do Mundo. O lateral também abriu o jogo sobre a possibilidade de disputar o Mundial.

"As pessoas falam mais sobre a Copa do que eu. Vim para o Pumas para fazer o melhor que posso, para trabalhar duro, se isso me levar à Copa do Mundo, excelente. Eu sei que o que fizer com meu time vai me levar para esse torneio, não o que estou fazendo em outra equipe", desabafou o experiente jogador.

O atleta, de 39 anos, ficou de fora da seleção brasileira para os amistosos da Fifa em setembro contra Tunísia e Gana porque, segundo o preparador físico da seleção, Fábio Mahseredjian, ele não está em boas condições físicas.

Getty Images

"Sei o que posso entregar e qual é a minha importância para a seleção. Sou o leão da minha vida e não importa em que selva eu ​​esteja, nunca vou comer folhas", disse o lateral.

Dani Alves também falou sobre o futebol mexicano e o nível de seus jogadores, que descreveu como conformistas.

"O México tem excelentes jogadores de futebol, mas eu digo com sinceridade, eles não acreditam, eles se conformam. As pessoas são muito conformistas. Se um jogador de futebol vai para a Europa, eles já fizeram sua vida, mas não pensam em como podem ser melhores a cada dia", disse ele.

"Gostaria que meus companheiros acreditassem um pouco mais e pagassem o preço de competir. É preciso sentir isso para mudar as coisas e que os resultados comecem a aparecer. Preciso que os meninos acreditem no que proponho ser alguém", completou.

Das críticas que recebe pelas redes sociais, Alves destacou que elas vêm de pessoas que nada fazem para mudar sua realidade.

Getty Images

"Estou um pouco decepcionado que as pessoas não valorizam o que têm. As pessoas só veem o mundo pelo celular e parece que não dão a mínima para a vida fora do telefone . O que eu quero para a vida é vencer, sou uma pessoa obcecada por vencer; é só isso que tenho a dizer", frisou.

Essa opinião foi estendida à sua equipe, o Pumas, que está fazendo um péssimo torneio Apertura 2022, no qual somam 14 pontos e estão em 16º lugar em 18 na classificação, prestes a ficar de fora da fase de playoffs, que avançam os classificados entre a 5ª e a 12ª posição após a fase regular.