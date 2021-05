Dani Alves admite arrependimento por recusar Manchester City: "Mas não por ter ido ao PSG"

O jogador se referiu ao treinador Pep Guardiola como uma: 'enciclopédia'

O lateral direito do São Paulo, Dani Alves admitiu que se arrepende de ter perdido a chance de trabalhar novamente com Pep Guardiola no Manchester City, em 2017.

Na época, o craque estava de saída da Juventus e uma das propostas que recebeu foi do City, comandado pelo espanhol. Dani optou por seguir seus passos na França, junto com Neymar no PSG.

Em entrevista ao Bem Amigos, o lateral disse que se arrepende de não ter trabalhado com ele de novo: "Eu me arrependo de não ter ido para o City, mas não porque eu fui para o PSG. Eu me arrependo de não ter trabalhado outra vez com ele, porque o Pep é uma enciclopédia."

"Mas não para o PSG, porque a história que vivi no PSG foi incrível”.

“Quando você está com gente como ele, que sempre encontra uma saída, acrescenta muito para você. Lamento não ter ido trabalhar com ele de novo.”

Sem ter sucesso na investida a equipe inglesa optou pela contratação de Kyle Walker, que atuava pelo Tottenham.