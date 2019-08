Dani Alves, a aposta mais segura do São Paulo acostumado em investir na experiência

O lateral-direito, que chega para jogar como meia e vestindo a camisa 10, será apresentado à torcida nesta terça (06)

Daniel Alves chegou em com festa no aeroporto e utilizou as redes sociais para explicar o seu sentimento: “sonho de torcedor realizado pelo jogador”. Nesta terça-feira (05), o lateral-direito que recebeu o prêmio de craque da , conquistada pelo , será apresentado, dentro de um Morumbi que promete excelente público, como camisa 10 do São Paulo.

Aos 36 anos, o jogador que mais colecionou taças na história do futebol não é o primeiro veterano contratado pelo São Paulo nos últimos anos. Mas é a aposta mais segura pelo que demonstrou em um passado recente, além de sua carreira vitoriosa. Recentemente o acostumou-se ou a buscar jogadores que haviam passado bastante de seus melhores momentos: alguns tiveram alguns lampejos, mas a grande maioria não chegou a dar tão certo quanto se esperava. Relembre alguns casos.

Marcelinho Paraíba – 2010

#bateboladebate

Pacotão São Paulo 2010

Marcelinho Paraíba, Léo Lima, Carlinhos Paraíba, Xandão, André Luis e Fernandinho. pic.twitter.com/a6EITXtwik — Rodrigo Matias (@RodrigoMatias_) January 6, 2017

O atacante, que ganhou destaque no próprio Tricolor durante os anos 90, fez história especialmente no futebol alemão antes de retornar, já mais veterano, para o Brasil, onde defendeu o e fez uma excelente temporada de 2009 pelo – foram 20 gols em 42 jogos. Foi o suficiente para o São Paulo repatriá-lo, quando o atacante tinha 34 primaveras completadas, mas em 2010 a passagem teve muitos pontos baixos, incluindo um período emprestado pelo Sport, e apenas cinco gols marcados.

Rivaldo – 2011

Um dos heróis do Penta, pela seleção brasileira, Rivaldo chegou ao Tricolor com descrédito. Afinal de contas, tinha 39 anos! Por causa da expectativa bem abaixo do esperado, o meia-atacante demonstrou que a sua habilidade continuava intacta – fez até sete gols em 46 jogos.

Kaká – 2014

Kaka playing for Sao Paulo in 2014 pic.twitter.com/hxKn94a1pj — World Cup Stories (@storiesworldcup) December 3, 2015

O bom filho à casa torna. Ao longo deste texto você vai ler muitos casos de atletas contratados já veteranos, depois de terem sido ídolos do clube. Kaká foi outro exemplo. Último brasileiro a ser eleito melhor do mundo (em 2007), o meia-atacante já não era mais o mesmo quando retornou ao Morumbi.

Após deixar o , a passagem pelo não foi nada do que ele esperava, por causa de uma sucessão de lesões sofridas. Kaká ainda passou uma última temporada de volta ao rubro-negro da antes de voltar ao São Paulo. Chegou aos 32 anos e demonstrou que, aqui no Brasil, o seu talento ainda resolvia jogos: fez três gols e ajudou o Tricolor na campanha rumo ao vice-campeonato da Série A – além de ter chegado à semifinal da .

Lugano – 2016

Mais um ídolo repatriado. Lugano, contudo, nem de longe apresentava o bom futebol que o alçou à condição de ídolo, campeão brasileiro da Libertadores e Mundial pelo Tricolor até 2006.

Até o seu retorno, uma década depois, Lugano havia passado pelo modesto , da , jogou no futebol sueco e estava no Cerro Porteño, do . Não foi o jogador que se esperava e se aposentou em 2017.

Sidão e Cícero - 2017

Outro comportamento que passou a ser comum, foi o de contratar jogadores mais velhos que haviam tido destaque por outros clubes brasileiros. Sidão, goleiro que já havia aparecido com idade mais avançada, foi contratado em 2017, aos 34 anos, depois de uma temporada de destaque pelo . Foi irregular e não deixou saudades na torcida. Já o volante Cícero chegou, junto ao , com 32 primaveras completadas e teve passagem tímida – depois, foi negociado com o , onde foi campeão da Libertadores naquele mesmo 2017.

Hernanes - 2017 e 2019

O retorno do Profeta, em 2017, quando o meio-campista tinha 32 anos, saiu como esperado: em apenas um turno de Brasileirão o ídolo ajudou o Tricolor a fugir da ameaça do rebaixamento. Além disso, o seu rendimento lhe rendeu os prêmios Bola de Prata, da Placar, e foi considerado um dos melhores de sua posição pela CBF. Retornou agora em 2019, com 34 anos, mas ainda espera-se ver mais.

Nenê e Diego Souza – 2018

Meia de toque diferenciado na bola, Nenê chegou ao Tricolor, aos 36 anos, depois de encerrar passagem de três temporadas e meia pelo – onde era o melhor jogador do clube carioca. Teve bons momentos pelo São Paulo, inclusive marcando 12 gols em 2018, mas caiu de rendimento junto com o time e perdeu de vez o seu lugar. Recentemente, foi negociado com o Fluminense.

Já Diego Souza foi contratado, aos 32 anos, depois de excelentes temporadas pelo . Meia que passou a jogar como centroavante, recebeu a camisa 9 e sonhava em ser convocado por Tite, para defender a seleção brasileira na , mas no São Paulo não entregou o esperado (os 17 gols em 59 jogos foram considerados pouco). Atualmente joga, por empréstimo, no Botafogo.

Dani Alves e Juanfran – 2019

Para a temporada 2019, a expectativa geral é de que o Tricolor fez bons negócios ao trazer Juanfran. Zagueiro de passagem vitoriosa pelo , aos 34 anos, como opção em uma das posições mais carentes do elenco. A sua chegada também indica que Dani Alves será, também no Morumbi, muito mais um meia do que um lateral.

Dani Alves, aliás, é uma aposta excelente: seguia demonstrando futebol em alto nível e estava no radar, ainda, das maiores potências da Europa. Chega para mudar o time de patamar.