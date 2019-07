Dança de Guerrero e ruas lotadas: a festa do Peru após vaga na final da Copa América

A noite da última quarta-feira foi de festa para o . Enquanto a seleção de Guerrero, Cueva e Gallese vencia o Chile por 3 a 0 em Alegre, na Arena do , os torcedores peruanos comemoravam o feito da equipe que enfrentará o Brasil na final da , neste domingo, às 17h (de Brasília), no Maracanã.

Guerrero, inclusive, foi o autor do terceiro gol do Peru contra os chilenos e deu início à sua festa particular no vestiário da Arena do Grêmio. A dancinha ao lado dos companheiros fez sucesso nas redes sociais. E é fácil entender por que isso aconteceu:

No Peru, a torcida que fez barulho nas ruas brasileiras principalmente na primeira fase da caprichou na comemoração:

Little crowd turning out in Lima to watch Perú semifinal at public viewing

(scroll the video: camera keeps going and going, and you just never see where the line of people is ending) pic.twitter.com/lSioQX3Kie