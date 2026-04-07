Damián van der Vaart causou agitação na fase final da partida da Keuken Kampioen Divisie entre Vitesse e Jong Ajax, na segunda-feira. Durante a dolorosa derrota por 6 a 1 dos amsterdenses, a tensão aumentou quando o meio-campista entrou em confronto com o companheiro de equipe Mark Verkuijl. Os colegas de equipe tiveram que intervir para acalmar os ânimos.

A partida no GelreDome foi dramática para o Jong Ajax, que foi dominado pelo Vitesse desde o início. O time da casa aproveitou ao máximo a defesa surpreendentemente fraca dos jovens de Amsterdã e conquistou uma vitória fácil e convincente. Graças à ampla vitória, os jogadores de Arnhem mantêm as chances de conquistar o título na quarta fase. Se conseguirem, garantem a participação nos playoffs de promoção.

A frustração do Jong Ajax ficou evidente na fase final. Van der Vaart mal havia entrado em campo quando se destacou de forma negativa. Ele cometeu uma falta violenta em Mathijs Marschalk. Isso causou irritação em Verkuijl, que repreendeu seu companheiro com um empurrão e tentou acalmá-lo.

Van der Vaart, porém, não aceitou isso de forma alguma. Após um gesto de repulsa e um breve protesto em direção ao árbitro Stan Teuben, ele buscou explicitamente o confronto com Verkuijl. Visivelmente emocionado e com o dedo apontado em sinal de advertência, ele avançou em direção ao companheiro de equipe. Uma briga espalhafatosa parecia inevitável, mas não chegou a esse ponto: o capitão Avery Appiah e Ethan Butera reagiram rapidamente e conseguiram separar os dois rivais.

O incidente ressaltou a frustração do Jong Ajax em uma tarde em que pouco deu certo. Os jovens promessas de Amsterdã estão, de qualquer forma, vivendo uma temporada para esquecer rapidamente. Após 35 partidas, eles estão na lanterna da Keuken Kampioen Divisie. A diferença para o décimo nono colocado, o Helmond Sport, é de três pontos.

Para Verkuijl, a partida contra o Vitesse marcou seu retorno ao Jong Ajax desde o trágico falecimento de sua namorada em dezembro do ano passado. A namorada do jogador, de 21 anos, foi atropelada em Ede enquanto corria e faleceu no hospital devido aos ferimentos.

A motorista do carro — uma mulher de 54 anos de Veenendaal — seguiu viagem após o acidente, mas foi detida pela polícia em sua casa mais tarde naquela noite.