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Portugal v Croatia: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Hussein Hamdy

Traduzido por

Dalic, após a eliminação diante da Portugal: “A tecnologia de vídeo matou a emoção no futebol”

Z. Dalic
Portugal
Croácia
Copa do Mundo
L. Modric
Croácia
Portugal

Uma despedida triste

Zlatko Dalić, técnico da seleção croata, demonstrou admiração pela seleção portuguesa, mas teve grande dificuldade em esconder sua profunda frustração com o desenrolar da partida.

A Croácia foi eliminada da Copa do Mundo após uma derrota dramática nas oitavas de final, nos últimos instantes, por 2 a 1 para a Portugal.

Após a partida, Dalić declarou, em declarações divulgadas pelo jornal britânico “The Guardian”: “Não é nada bom levar um gol nos acréscimos, depois correr e marcar no último minuto, achando que foi gol, para que o VAR decida o contrário”.

Dalić continuou sua crítica à tecnologia de vídeo, questionando seu impacto no ânimo de seus jogadores, dizendo: “É muito difícil lidar com isso, e os jogadores estão passando por um momento difícil. A emoção foi literalmente destruída, e todas essas decisões tiram a alegria do jogo. O VAR pode ajudar às vezes, mas mata a emoção, mata tudo o que você tem dentro de si, e não é fácil lidar com isso. O futebol deve ser justo, mas fomos longe demais com o VAR. A Croácia perdeu a partida e não quero mais falar sobre isso”.

Dalić comentou sobre o fim da carreira internacional do capitão de sua equipe, Luka Modrić, dizendo: “Este foi provavelmente seu último Mundial, e lamento que tenha terminado dessa maneira. Luka foi um dos nossos jogadores principais hoje, demonstrou mais uma vez sua qualidade e personalidade, e liderou a Croácia até o fim”.

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