Dalic, após a eliminação diante da Portugal: “A tecnologia de vídeo matou a emoção no futebol”

Zlatko Dalić, técnico da seleção croata, demonstrou admiração pela seleção portuguesa, mas teve grande dificuldade em esconder sua profunda frustração com o desenrolar da partida.

A Croácia foi eliminada da Copa do Mundo após uma derrota dramática nas oitavas de final, nos últimos instantes, por 2 a 1 para a Portugal.

Após a partida, Dalić declarou, em declarações divulgadas pelo jornal britânico “The Guardian”: “Não é nada bom levar um gol nos acréscimos, depois correr e marcar no último minuto, achando que foi gol, para que o VAR decida o contrário”.

Dalić continuou sua crítica à tecnologia de vídeo, questionando seu impacto no ânimo de seus jogadores, dizendo: “É muito difícil lidar com isso, e os jogadores estão passando por um momento difícil. A emoção foi literalmente destruída, e todas essas decisões tiram a alegria do jogo. O VAR pode ajudar às vezes, mas mata a emoção, mata tudo o que você tem dentro de si, e não é fácil lidar com isso. O futebol deve ser justo, mas fomos longe demais com o VAR. A Croácia perdeu a partida e não quero mais falar sobre isso”.

Dalić comentou sobre o fim da carreira internacional do capitão de sua equipe, Luka Modrić, dizendo: “Este foi provavelmente seu último Mundial, e lamento que tenha terminado dessa maneira. Luka foi um dos nossos jogadores principais hoje, demonstrou mais uma vez sua qualidade e personalidade, e liderou a Croácia até o fim”.