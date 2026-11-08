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FC Barcelona v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Da volta temporária à exclusão: por que Klopp ignorou a convocação de Karim Adeyemi para a seleção alemã?

Atlético de Madrid x Barcelona
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Queda evidente de uma estrela do Barça

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A ausência de Karim Adeyemi na última convocação da seleção alemã foi uma das principais surpresas, já que o técnico Jürgen Klopp o ignorou em suas escolhas para a próxima data Fifa.

Depois de uma temporada para esquecer no Borussia Dortmund e de um corte chocante da lista da Alemanha para a Copa do Mundo de 2026, Karim Adeyemi voltou à seleção alemã de forma surpreendente no último período de concentração de setembro, desta vez com a camisa do Barcelona.

O ponta do Barcelona retornou à lista que incluiu 44 jogadores em setembro passado, coincidindo com o início do mandato do treinador alemão, mas desta vez foi excluído da lista de 24 jogadores escolhidos para o confronto contra a Sérvia em 13 de novembro e contra a Holanda em 16 de novembro.

Segundo o jornal "Mundo Deportivo", desde a última data Fifa, o Barcelona disputou sete partidas oficiais (além do jogo contra o Atlético nesta noite): 4 pelo Campeonato Espanhol e 3 pela Liga dos Campeões da Europa.

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13 de nov. de 2026

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Vale destacar que o Barça enfrentou nesse período seus jogos mais difíceis até agora, como os confrontos contra o Paris Saint-Germain, o Real Madrid e o Aston Villa, e a participação do ponta alemão caiu um pouco em comparação com as oito primeiras partidas.

De um total de 630 minutos possíveis, Adeyemi jogou apenas 237 minutos, o equivalente a 37% do total. Foi titular contra o Real Betis (saiu aos 63 minutos) e o Alavés (90 minutos), mas ficou fora do time titular nos três jogos europeus contra o Galatasaray (jogou 31 minutos como reserva), o Paris Saint-Germain (30 minutos) e o Aston Villa (não jogou).

 Já diante do Real Madrid pelo Campeonato Espanhol, atuou por poucos minutos (5 minutos).

Nas oito primeiras partidas antes da data Fifa de setembro, o ex-ponta do Borussia Dortmund marcou três gols e deu três assistências.

 Já nas sete partidas posteriores à data Fifa, marcou apenas um gol, na vitória por 4 a 1 sobre o Galatasaray.

Cabe lembrar que Adeyemi também ficou fora do time titular do Barcelona para o confronto contra o Atlético de Madrid nesta noite pela La Liga.

Esses números mostram que ele ainda não se firmou como jogador titular indispensável no elenco de Hansi Flick.

De qualquer forma, a decisão de Klopp representa um pequeno revés para Adeyemi em sua tentativa de recuperar seu espaço na seleção alemã.

 

 

 

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