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O inglês Anthony Gordon, astro do Barcelona, tomou o trono do português Cristiano Ronaldo e do francês Karim Benzema, ex-estrelas do Real Madrid, na Champions League, depois de marcar duas vezes contra o Sabah, do Azerbaijão.

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O Barcelona visitou o Sabah nesta quarta-feira, no Estádio Olímpico de Baku, no Azerbaijão, pela quinta rodada da fase de liga da Champions League.

Gordon abriu o placar para o Barcelona aos 31 minutos de jogo: o companheiro alemão Karim Adeyemi cruzou, a bola bateu na mão do goleiro e sobrou para o inglês, que a mandou para o fundo da rede.

Da mesma forma, o astro inglês marcou o segundo gol aos 51 minutos. O atacante brasileiro Gabriel Jesus finalizou forte, o goleiro do Sabah defendeu e a bola chegou a Gordon na frente do gol, que só teve o trabalho de empurrá-la para a rede.

Com isso, Gordon chegou a 15 participações em gols em sua trajetória na Champions League, defendendo Newcastle United e Barcelona: foram 13 gols e duas assistências.

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Das 15 participações em gols de Gordon, 11 aconteceram em partidas fora de casa, com 10 gols marcados e uma assistência.

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O curioso é que 6 dos 10 gols que o atacante inglês marcou fora de casa na Champions League saíram justamente no Azerbaijão.

Gordon marcou 4 gols pelo Newcastle United contra o Qarabag em fevereiro passado, antes dos dois gols pelo Barcelona contra o Sabah nesta quarta-feira.

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Assim, Anthony Gordon se tornou o primeiro jogador da história a marcar 6 gols fora de casa em um único país, no mesmo ano civil, na Champions League, segundo a conta de estatísticas "MisterChip".

O atacante inglês superou o astro português Cristiano Ronaldo, que marcou 5 gols pelo Real Madrid na Turquia em 2013, e também o atacante francês Karim Benzema, que fez o mesmo número de gols, também pelo clube merengue, na Inglaterra em 2022, além do brasileiro Luiz Adriano, que marcou 5 gols pelo Shakhtar em Belarus em 2014.

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Além disso, Gordon se tornou o terceiro jogador a marcar 6 gols em duas visitas consecutivas ao mesmo país no torneio europeu, depois do ponta alemão Serge Gnabry, pelo Bayern de Munique, em duas visitas à Inglaterra em 2019 e 2020, e do atacante polonês Robert Lewandowski, em duas visitas à Sérvia, em 2019 e 2024.

De acordo com a conta de estatísticas "StatMuse", Gordon passou a ser o terceiro maior artilheiro das duas últimas edições da Champions League, com 13 gols, atrás do francês Kylian Mbappé, astro do Real Madrid, que marcou 21 gols, e do inglês Harry Kane, atacante do Bayern de Munique, que balançou as redes 18 vezes.

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Segundo a rede de estatísticas "Opta", Gordon se tornou, entre os jogadores ingleses, o dono do maior número de gols marcados fora de casa em um único país na história da Champions League, graças aos seis gols no Azerbaijão.