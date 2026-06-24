Da Tunísia ao Catar... Liderança árabe constante em uma lista negativa da Copa do Mundo

A seleção do Catar continuou a enfrentar dificuldades na Copa do Mundo de 2026, após encerrar sua participação na fase de grupos com o pior desempenho defensivo do torneio até o momento, passando a ocupar o primeiro lugar em mais um ranking negativo da Copa do Mundo, ao lado de outra seleção árabe.

A seleção do Catar sofreu 10 gols em 3 partidas da fase de grupos, tornando-se a seleção que mais sofreu gols na atual edição da Copa do Mundo, superando o recorde registrado pela Tunísia, que sofreu 9 gols.

Esse número confirma as grandes dificuldades enfrentadas pela seleção do Catar durante sua trajetória no torneio, especialmente no aspecto defensivo, já que não conseguiu manter o gol invicto em nenhuma partida.

A seleção do Catar sofreu um gol contra a Suíça, depois seis gols contra o Canadá, antes de encerrar sua participação sofrendo três gols contra a Bósnia e Herzegovina na noite de quarta-feira, na última rodada.

Por outro lado, a seleção da Tunísia sofreu 9 gols em apenas duas partidas: 5 contra a Suécia e 4 contra o Japão, e enfrentará a Holanda na terceira rodada.

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E os números negativos não se limitaram ao número de gols sofridos, já que a seleção do Catar foi eliminada do torneio após duas derrotas e um empate na fase de grupos, continuando sua busca pela primeira vitória na história de suas participações na Copa do Mundo.

De acordo com as estatísticas da “Opta”, a seleção do Catar disputou até agora seis partidas em toda a sua história na Copa do Mundo sem conquistar nenhuma vitória, um número superado por apenas duas seleções.

A seleção de Honduras lidera essa lista após não ter conseguido vencer em suas primeiras nove partidas na Copa do Mundo, seguida pela seleção da Nova Zelândia, que precisou esperar oito partidas para conquistar sua primeira vitória, enquanto a seleção do Catar ocupa o terceiro lugar, com seis partidas sem nenhuma vitória.

O Catar esperava conquistar sua primeira vitória na Copa do Mundo nesta edição, após a difícil participação que teve em casa na edição de 2022, mas os resultados foram novamente decepcionantes, levando a equipe a deixar o torneio mais cedo, sem nenhuma vitória.