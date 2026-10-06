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Ahmed Mansy
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Da torcida ao gramado: o inferno da seleção saudita devora os Emirados Árabes Unidos em quinze minutos

Arábia Saudita x Emirados Árabes Unidos
Arábia Saudita
Emirados Árabes Unidos
Gulf Cup
Arábia Saudita
Emirados Árabes Unidos

"Verde" ataca com força

A seleção da Arábia Saudita devorou a rival dos Emirados Árabes Unidos em um quarto de hora incendiário, na final da Copa do Golfo Arábico "Golfo 27", tanto dentro de campo quanto nas arquibancadas.

A seleção da Arábia Saudita enfrentou a dos Emirados Árabes Unidos nesta terça-feira, no estádio Al-Inma, em Jedá, na partida final da 27ª edição do torneio do Golfo.

A torcida saudita começou a partida de forma arrebatadora, após erguer um "tifo" histórico, antes de incendiar as arquibancadas com uma sequência de fogos de artifício que fez o estádio desaparecer sob nuvens de fumaça.

E a coisa não parou nas arquibancadas, pois os jogadores da seleção saudita traduziram essas cenas dentro de campo, marcando dois gols nos primeiros 14 minutos apenas.

Hammam Al-Hammami abriu o placar para a seleção da Arábia Saudita aos 11 minutos de jogo, após finalizar uma bola da linha da área, que desviou na defesa dos Emirados e enganou o goleiro Khalid Issa até morrer no fundo das redes.

E apenas 3 minutos depois, Firas Al-Buraikan ampliou com o segundo gol da Arábia Saudita, após ficar completamente isolado diante do gol da seleção dos Emirados, convertendo a bola para dentro das redes com uma finalização rasteira de perna esquerda.

E Saleh Abu Al-Shamat quase marcou o terceiro gol, após ficar cara a cara com o gol de Khalid Issa, mas a bola bateu na trave, privando a Arábia Saudita de abrir vantagem de três a zero logo no primeiro quarto de hora.

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