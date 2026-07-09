A Copa do Mundo de 2026 ajudou a acalmar os ânimos na seleção marroquina, mais especificamente entre seus dois astros, Achraf Hakimi e Ibrahim Díaz, após a tensão que vinha existindo entre eles desde o final da Copa Africana das Nações de 2025.

Díaz havia perdido um pênalti ao estilo Panenka, nos acréscimos da final da Copa Africana das Nações de 2025, permitindo que a seleção do Senegal empatasse e marcasse o gol da vitória na prorrogação, antes que o título fosse retirado dos “Leões da Teranga” posteriormente.

O jornal francês “L’Équipe” afirmou que esse episódio causou grande tensão na relação de Hakimi com Ibrahim Diaz, já que o lateral do Paris Saint-Germain não aceitou que o pênalti fosse cobrado daquela maneira naquele momento.

Essa tensão permaneceu na relação entre os jogadores até o próximo estágio de concentração, em março passado, embora Ibrahim Díaz tenha tentado se desculpar com o grupo pelo que havia feito, mas Hakimi não aceitou o pedido.

Foi nesse assunto que Mohamed Wahbi trabalhou, após assumir o cargo de técnico da seleção marroquina, sucedendo a Walid Regragui, e conseguiu, com a ajuda de alguns astros dos “Leões do Atlante”, acalmar os ânimos entre os jogadores.

O jornal destacou que os jogadores ainda não se tornaram amigos íntimos no momento, mas estão trabalhando lado a lado para levar a seleção marroquina a uma conquista histórica na Copa do Mundo.

A seleção marroquina enfrenta a França hoje, quinta-feira, no Estádio Gillette, em Boston, nos Estados Unidos, na abertura das partidas das quartas de final da Copa do Mundo.

Os “Leões do Atlante” buscam repetir a maior conquista árabe e africana da história da Copa do Mundo, chegando às semifinais, assim como fizeram na última edição da Copa do Mundo, em 2022, no Catar.