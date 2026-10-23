Em uma reviravolta surpreendente que pode redesenhar os contornos da disputa pela presidência da Federação Internacional de Futebol (FIFA), o continente asiático abandonou sua anterior postura de confronto em relação a Gianni Infantino e anunciou apoio ao seu novo mandato, em um passo que concede ao presidente da FIFA um impulso importante antes das eleições de março próximo.

O xeque Salman bin Ibrahim Al Khalifa, presidente da Confederação Asiática de Futebol, anunciou nesta sexta-feira o respaldo do continente a Infantino em sua busca por um quarto e último mandato à frente da Federação Internacional, durante uma reunião da Confederação Asiática na capital japonesa, Tóquio, na presença do dirigente ítalo-suíço.

O xeque Salman afirmou, conforme destacado pelo site oficial da Confederação Asiática: "Renovamos nosso compromisso total com o seu apoio e com o apoio à sua liderança, enquanto você busca um novo mandato como presidente da FIFA", acrescentando que suas conversas com vários dirigentes do futebol do continente evidenciaram a clareza de sua posição de apoio a Infantino.

Esse anúncio ganha especial importância em meio à divergência que surgiu entre as duas partes a respeito de um projeto para a criação de uma empresa comercial vinculada à FIFA, com o objetivo de abrir seu capital a investidores do setor privado.

A Confederação Asiática havia se juntado anteriormente à Confederação Europeia (UEFA) e à Confederação da América do Norte, Central e Caribe (Concacaf) na oposição ao projeto, que foi mantido em sigilo antes de ser, por fim, abandonado.

Embora a Confederação Asiática tenha mantido, após o abandono do projeto, sua posição de defesa da renúncia de Infantino, as posturas de várias federações nacionais do continente passaram depois a apoiar o presidente da FIFA, antes que o anúncio do xeque Salman viesse a confirmar o apoio da confederação continental a ele na corrida pela presidência.

O presidente da Confederação Asiática comentou sobre a divergência anterior ao dizer: "Gianni, sim, tivemos divergências no passado, mas precisamos seguir em frente. O futebol é mais forte quando trabalhamos juntos".

A posição asiática representa uma carta importante nos cálculos eleitorais, já que a confederação continental conta com 46 federações-membro, num momento em que Infantino enfrenta objeções da Confederação Europeia, que reúne 55 membros, e da Concacaf, que possui 35 federações.

As eleições para a presidência da FIFA estão previstas para março próximo, e o prazo para apresentação de candidaturas se encerra no dia 18 de novembro.

Infantino tem 56 anos e é o único candidato que oficializou sua candidatura até o momento, enquanto não se espera que Victor Montagliani, cujo nome foi apresentado como seu mais destacado potencial adversário, entre na corrida eleitoral.