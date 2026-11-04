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O ícone do tênis Rafael Nadal está prestes a trocar as quadras pela diretoria após aceitar oficialmente um convite para integrar a cúpula do Real Madrid. Vencedor de 22 títulos de Grand Slam e há muito tempo um apoiador declarado do gigante espanhol, ele passará a integrar o conselho de administração do clube após uma proposta formal do presidente Florentino Perez.

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Uma união lendária no Bernabéu

Em comunicado divulgado na quarta-feira, o clube expressou sua satisfação com a nomeação. “Para o Real Madrid e para todos os madridistas, é uma imensa honra que uma figura de sua estatura esportiva e humana, referência no esporte espanhol e mundial, passe a integrar nossa diretoria e contribua, nessa função, para o presente e o futuro do nosso clube”, afirmou o comunicado oficial.

Para celebrar a notícia, Nadal compartilhou nas redes sociais uma foto antiga em que aparece ainda pequeno, vestido com o uniforme completo do Real Madrid. “Gostaria de agradecer ao presidente Florentino Perez e à diretoria pelo convite para integrar a diretoria do @realmadrid. Aceitei o convite com grande entusiasmo, disposto a aprender e contribuir o máximo que puder”, escreveu no Instagram o ex-número 1 do mundo.

Mais do que um ícone do esporte

O gigante espanhol fez questão de destacar que a participação de Nadal vai além de sua fama. O clube acrescentou: “Nadal teve uma carreira esportiva lendária. No entanto, sua pessoa representa muito mais do que suas conquistas: seu talento, sua busca constante por evolução, sua capacidade de sacrifício, sua competitividade, sua humildade, seu respeito pelos adversários e companheiros e sua solidariedade fazem dele um exemplo dentro e fora das quadras.”

O Real Madrid claramente vê o 14 vezes campeão de Roland Garros como a personificação dos valores que procura transmitir. “Todos esses valores fazem parte da identidade do Real Madrid, e Rafael Nadal os representou e defendeu ao longo de sua vida esportiva, tornando-se um exemplo para milhões de pessoas em todo o mundo”, prosseguiu o comunicado do clube.

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Das quadras de saibro à diretoria

A aposentadoria de Nadal, em 2024, deixou um vazio no mundo do tênis. Ele conquistou 22 títulos de Grand Slam, 36 títulos de Masters e duas medalhas de ouro olímpicas.

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O mundo do esporte acompanhará de perto como o intenso espírito competitivo de Nadal se traduzirá no lado administrativo. Sócio honorário do Real Madrid desde março de 2017, o torcedor de longa data assume agora uma função ativa de liderança para ajudar a moldar o futuro do clube.

Última etapa para a aprovação oficial

Embora o acordo entre o clube e a lenda do tênis esteja fechado, ainda resta uma última etapa formal. A Assembleia Geral do Real Madrid, marcada para 21 de novembro, precisa ratificar oficialmente a nomeação.