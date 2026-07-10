Da proximidade ao rompimento... Casillas reabre o caso Mourinho após anos de silêncio

O espanhol Iker Casillas, de 45 anos, revelou detalhes inéditos de sua carreira repleta de títulos, em uma longa entrevista ao jornal francês “L’Équipe”, na qual abordou momentos marcantes de sua conquista da Copa do Mundo de 2010 e sua relação tensa com o técnico português José Mourinho.

O goleiro do Real Madrid relembrou a final da Copa do Mundo de 2010 contra a Holanda, quando salvou a seleção de seu país com uma defesa espetacular contra Arjen Robben em uma jogada individual decisiva, dizendo: “Esperei o máximo que pude até sentir que ele era capaz de me driblar, e tentei avançar um pouco porque sabia da sua velocidade extraordinária... Talvez ele tenha visto Juan Capdevila e Carles Puyol voltando e tenha perdido um pouco a concentração; normalmente, em dez situações semelhantes, ele marcaria nove gols.”

Casillas revelou uma crise interna que ameaçou a seleção espanhola após a Euro 2008, devido ao fato de a tensão entre Real Madrid e Barcelona ter se estendido às fileiras da “La Roja”, explicando: “Esse clima ruim se estendeu à seleção nacional e ficava evidente nos treinos, durante as refeições e até mesmo a bordo dos aviões”, observando que uma ligação telefônica com Xavi Hernández ajudou a mudar as coisas e abriu caminho para a conquista do Euro 2012.

Ao falar sobre sua relação com Mourinho durante o período em que atuaram juntos no Real Madrid, Casillas admitiu com franqueza: “Com José, foi um casamento que terminou mal”, lembrando que o primeiro ano foi tranquilo, mas a relação se deteriorou gradualmente até levar à sua exclusão da equipe titular, ressaltando que hoje a relação é amigável: “Se nos encontrarmos, trocamos cumprimentos e podemos sentar à mesa e conversar sem nenhum problema”.

Em um trecho marcante, o goleiro mais jovem a conquistar a Liga dos Campeões revelou que pensou em se candidatar à presidência da Federação Real Espanhola de Futebol em 2020, após se aposentar, mas desistiu da ideia depois de perceber a natureza da disputa pelo cargo, dizendo com franqueza: “Percebi que é um cargo muito cobiçado e que as pessoas são capazes de fazer qualquer coisa por ele... Não gostei do clima.”