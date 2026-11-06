Da prisão ao Camp Nou: Barcelona coloca seu importante dossiê nas mãos do ex-ministro do Interior

Em um movimento inesperado que gerou enorme polêmica na Catalunha e fora dela, o Barcelona reforçou seu departamento de governança corporativa com a nomeação de um nome político de peso: Joaquim Forn, ex-secretário do Interior do governo da Catalunha, como novo presidente de governança institucional do clube.

De acordo com o que informou o programa "La Porteria", do canal Betevé, e confirmou o jornal "Mundo Deportivo", Forn assumirá o cargo de presidente do departamento de governança corporativa do clube catalão.

Uma nomeação com um único objetivo: recuperar a disciplina

A nomeação de Joaquim Forn, aprovada na última segunda-feira, tem como objetivo fortalecer o modelo de governança do clube. Ele também trabalhará para garantir que o processo de tomada de decisões esteja alinhado com as metas aprovadas pela diretoria.

Assim, o Barcelona entra em uma nova fase na gestão de sua instituição, apoiando-se em uma longa experiência política e jurídica, na tentativa de regular as decisões dentro de um dos maiores clubes do mundo.

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Quem é Joaquim Forn?

Joaquim Forn, formado em Direito e com uma longa trajetória política na Câmara Municipal de Barcelona, foi nomeado secretário do Interior do governo da Catalunha em julho de 2017.

Mas sua carreira política virou de cabeça para baixo poucos meses depois. Ele foi obrigado a renunciar em outubro do mesmo ano, após ser julgado sob a acusação de convocar o referendo de independência em 1º de outubro.

Forn foi posteriormente preso na penitenciária de Estremera, junto com outros oito secretários, e em 2019 foi condenado a dez anos e seis meses de prisão. Após uma longa batalha jurídica, Forn obteve indulto em 2021 e foi libertado.

Nos últimos anos, Joaquim Forn fez parte dos serviços jurídicos do grupo Mediapro, e agora contribuirá com sua experiência, sua visão estratégica e sua liderança institucional para fortalecer a área de governança corporativa do Futbol Club Barcelona.