Da guilhotina da demissão à tábua de salvação: nova vitória resgata lenda de Madri

O Fulham arrancou uma vitória valiosa diante do Coventry City por 1 a 0, com gol marcado por Oscar Bobb nos minutos finais, conquistando seu segundo triunfo consecutivo na Premier League, enquanto a equipe de Frank Lampard manteve suas dificuldades ofensivas, caindo para a 19ª posição na tabela de classificação.

A vitória veio após um confronto que careceu de chances claras por longos períodos, antes de Bobb conseguir decidi-lo com um toque especial dentro da grande área, driblando um dos defensores e, em seguida, chutando a bola no canto inferior do gol.

O Fulham esteve perto de abrir o placar no primeiro tempo, depois que uma finalização de Josh King acertou o travessão, antes de Alex Iwobi falhar em aproveitar a sobra de curta distância.

Por outro lado, o Coventry apostou nos contra-ataques, alguns deles conduzidos por Brandon Thomas-Asante, mas faltou-lhe o toque final diante do gol.

Os minutos finais do primeiro tempo testemunharam um pedido de pênalti do Fulham, mas o árbitro não o marcou, por entender que Calvin Bassey puxou a camisa de seu adversário antes da queda de Thomas-Asante dentro da área.

O Coventry recebeu outro golpe aos 60 minutos, com a saída do defensor Bobby Thomas por lesão.

Com essa vitória, o Fulham subiu para a 12ª posição, com 8 pontos, à frente do Coventry por dois pontos, que ficou na 19ª colocação, depois de falhar mais uma vez em converter suas tentativas em gols.

Coventry: crise na finalização das jogadas

O problema mais evidente enfrentado pelo Coventry desde seu retorno à elite está na baixa eficácia ofensiva.

Apesar de ter conquistado duas vitórias consecutivas no início da temporada, a equipe perdeu para o Tottenham pelo placar de 3 a 1, antes da queda diante do Fulham, tendo marcado apenas 6 gols em suas oito primeiras partidas, sendo 4 deles em um único jogo contra o Newcastle.

O Coventry não marcou nenhum gol no primeiro tempo em 7 de suas oito partidas na liga, e também se contentou com uma média de gols esperados de 0,5 diante do Fulham, o que reflete a dificuldade em transformar os contra-ataques e as oportunidades disponíveis em ameaça real.

Apesar da pressão exercida pela equipe no segundo tempo, ela não conseguiu balançar as redes, encontrando-se a apenas uma posição da lanterna da tabela, antes do próximo confronto contra o Sunderland.

Fulham: duas vitórias consecutivas não escondem os problemas de desempenho

Por outro lado, o Fulham espera que as duas últimas vitórias representem um ponto de virada em sua temporada, depois de ter somado apenas dois pontos em suas seis primeiras partidas na liga, apesar dos empates diante de adversários de destaque, como Manchester United e Liverpool.

A equipe apostou na posse de bola diante do Coventry, com uma taxa que chegou a 64% contra 36% de seu adversário, mas seu domínio da bola não se converteu em muitas chances, já que registrou uma média de gols esperados de apenas 0,55.

No fim, o Fulham precisou de um toque individual decisivo de Oscar Bobb para conquistar os três pontos, em uma vitória que reforça sua posição na tabela de classificação, mas que revela, ao mesmo tempo, a necessidade de a equipe desenvolver sua capacidade de criar chances e aproveitar a posse de bola de forma mais eficaz.