O Getafe fechou a contratação de Dani Carvajal, ex-lateral-direito do Real Madrid, depois de o presidente do clube, Ángel Torres, intervir para superar o último obstáculo relacionado às regras do fair play financeiro, em uma negociação marcada por complicações administrativas e financeiras antes de se chegar a um acordo definitivo, segundo informou o jornal espanhol "AS".

A LaLiga havia rejeitado os números financeiros apresentados para concretizar a contratação, o que levou Torres a oferecer uma garantia pessoal para cobrir a diferença exigida pelos controles financeiros, um passo que encerrou o impasse que cercava as negociações nos últimos dias e abriu o caminho para a chegada do jogador ao time.

A expectativa é que Carvajal receba um salário inferior a um milhão de euros até o fim da temporada atual, uma redução expressiva em comparação com o que ganhava no Real Madrid.

O acordo reflete o desejo do jogador de seguir sua carreira no mais alto nível próximo de sua residência em Madri, sob o comando do técnico José Bordalás, que teve papel importante em convencê-lo a se transferir para o Getafe.

Pelos termos do acordo, o contrato de Carvajal se estenderá apenas até o fim da temporada atual, o que dá às duas partes a oportunidade de avaliar a experiência antes de definir o próximo passo.

O jogador deve se juntar aos treinos da equipe na cidade esportiva, preparando-se para iniciar sua trajetória ao lado dos novos companheiros.

Apesar da conclusão da negociação, Carvajal não poderá atuar pelo Getafe na Liga Conferência Europa, já que o prazo de inscrição de jogadores junto à UEFA se encerrou durante o período em que as negociações estavam travadas, o que significa que ele ficará ausente das competições europeias nesta temporada.

No âmbito nacional, a estreia do lateral espanhol pode coincidir com o confronto contra o Rayo Vallecano, marcado para segunda-feira, 19 de outubro, em um dérbi madrilenho no estádio Coliseum Alfonso Pérez, caso esteja pronto técnica e fisicamente e a comissão técnica aprove sua participação.