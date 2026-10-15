Depois de dias de polêmica e preocupação com a integridade física dos jogadores por causa do gramado sintético, o Trabzonspor anunciou que vai desafiar as condições adversas e revelou seu poder de fogo ofensivo para o duelo contra o KuPS, da Finlândia, com o astro egípcio no centro das atenções em um confronto importante pela Liga Conferência Europa.

A escalação oficial: Salah no comando do ataque

A comissão técnica do Trabzonspor anunciou há pouco a escalação titular que entrará em campo contra o KuPS, com a presença do astro egípcio entre os onze iniciais, apesar de todos os alertas anteriores sobre o risco de atuar em gramado sintético.

A escalação do Trabzonspor ficou da seguinte forma:

Goleiro: Onana.

Defesa: Mendy, Samet, Pina e Genc.

Meio-campo: Melih Kabasakal, Bouchouari e Ozan Tufan.

Ataque: Salah, Aral Simsir e Onuachu.









A polêmica do gramado sintético

A partida havia gerado grande controvérsia nos últimos dias em torno da participação de Salah, por ser disputada em um estádio totalmente coberto por gramado sintético.

O gramado sintético já havia impedido a seleção do Egito de contar com Mohamed Salah diante do Sudão do Sul, diante do aumento do risco de lesões musculares e de sobrecarga nas articulações nesse tipo de superfície.

Apesar das especulações sobre a possibilidade de poupá-lo e adiar sua participação, a importância do jogo na caminhada da equipe pela Liga Conferência levou o treinador a apostar em sua carta mais forte desde o início, deixando claro que o time vai à Finlândia para voltar com os três pontos, quaisquer que sejam as dificuldades.











