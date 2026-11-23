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Reportagens da imprensa revelaram bastidores inesperados da vitória do Al-Ahli sobre o rival Al-Nassr por 3 a 1, no clássico da Saudi Pro League.

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O site Erem News, citando o programa "Jawla Murtadda", informou que o comando técnico da partida não ficou restrito ao treinador croata Marino Pušić: os astros do Al-Ahli tiveram papel central na definição da tática e nas decisões técnicas.

Segundo o programa "Jawla Murtadda", vários jogadores do Al-Ahli combinaram, antes do início do confronto, deixar fora da escalação o volante ucraniano Artem, numa medida que tinha como objetivo apresentar o melhor desempenho possível.

E não parou por aí. Os próprios jogadores assumiram a maior parte do planejamento da partida, enquanto o goleiro senegalês Édouard Mendy exerceu o papel de verdadeiro líder dentro de campo, orientando os companheiros e controlando o ritmo do jogo.

Os jogadores do Al-Ahli entraram em campo com grande determinação e entusiasmo, o que se refletiu claramente no nível técnico apresentado. Eles garantiram o resultado e levaram o time a 24 pontos, na quarta colocação da tabela da Saudi Pro League, enquanto o Al-Nassr estacionou nos 28 pontos, na vice-liderança, empatado com o Al-Qadsiah.

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Esses detalhes levantam grandes dúvidas sobre a real autoridade do treinador Pušić, que vive sob crescente pressão da torcida e da imprensa por causa da irregularidade dos resultados, em meio ao aumento das notícias que apontam para a sua saída.