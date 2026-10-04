Jude Bellingham deixou de ser apenas uma estrela em ascensão no cenário do futebol mundial e passou a bater à porta da glória precocemente, depois de ter apresentado diante da Croácia uma de suas partidas mais completas com a camisa da seleção inglesa, confirmando que falar sobre a possibilidade de ele entrar na lista dos maiores jogadores da história já não é exagero.

Há apenas um ano, a presença de Bellingham nos planos da seleção inglesa era questionável, depois que o técnico Thomas Tuchel o deixou de fora da lista dos Three Lions em outubro de 2025, em meio a dúvidas sobre suas chances de disputar a Copa do Mundo, especialmente após o treinador alemão afirmar que não daria tratamento especial ao jogador do Real Madrid pelo fato de ele ser uma grande estrela.

Mas Bellingham virou todas as previsões rapidamente e conseguiu garantir seu lugar na lista para a Copa do Mundo, antes de se transformar em um dos principais destaques do torneio e encerrá-lo como artilheiro da seleção inglesa, com 7 gols, contribuindo para que sua equipe chegasse às semifinais e terminasse a competição na terceira colocação.

E se aquela etapa provou que Bellingham é um jogador de classe mundial, o que ele fez diante da Croácia confirmou que está prestes a passar para outro nível completamente diferente, segundo informou a "BBC Sport".

O astro do Real Madrid participou diretamente de quatro gols durante a goleada da Inglaterra sobre a Croácia por 7 a 0, na cidade de Rijeka, depois de marcar um gol e dar três assistências, numa atuação excepcional que o tornou o eixo do ataque inglês durante toda a partida.

Sua marca não parou no aspecto técnico, já que Bellingham vestiu a braçadeira de capitão nos minutos finais, após a saída de Harry Kane, mostrando mais uma vez que já possui uma presença de liderança que supera sua idade e sua experiência.









Ele pode se tornar um dos maiores jogadores

A atuação de Bellingham levou Roy Keane, ex-astro do Manchester United e da seleção da República da Irlanda, a elevar o teto das expectativas sobre o futuro do jogador. Keane afirmou pela rede "ITV": "Bellingham pode se tornar um dos maiores jogadores de todos os tempos".

E acrescentou: "Atualmente ele é um jogador de futebol impressionante e possui um conjunto completo de habilidades: força na corrida, precisão no passe e capacidade de ameaçar o gol. E com a evolução de seu nível, acredito que veremos cada vez mais dele no futuro".

Já Matt Upson, ex-zagueiro da seleção inglesa, considerou que Bellingham se tornou a opção ideal para ocupar a posição de armador "camisa 10" no futuro da seleção.

Impacto que vai além dos gols

O que diferencia Bellingham não se limita aos seus números ofensivos, algo que Roy Keane também enfatizou, afirmando que o impacto do jogador aparece igualmente quando a bola está longe de seus pés.

Ele explicou que Bellingham "é excelente no trato com a bola", mas que suas movimentações e sua dedicação quando não está com a posse elevam o nível de seus companheiros, destacando que a presença de um jogador desse porte, que atua pelo Real Madrid e apresenta atuações impressionantes, dá ao restante da equipe um estímulo adicional.

Ian Wright, ex-atacante da Inglaterra, também elogiou os aspectos físico e ofensivo da atuação do jogador, afirmando que Bellingham não para de avançar e repete constantemente suas tentativas de chegar à área.

Wright disse que o jogador "esteve presente em tudo", graças às suas capacidades físicas, às suas habilidades técnicas e às suas movimentações constantes, apontando que ele aparece dentro da área com frequência e em lugares em que é difícil para os defensores marcá-lo.









Bellingham escreve um novo recorde

Além de seu gol, Bellingham deu três assistências durante a partida, tornando-se o primeiro jogador a dar três passes decisivos em uma única partida pela seleção da Inglaterra desde Trent Alexander-Arnold diante de San Marino, em novembro de 2021.

Foi também a primeira vez que Bellingham participou diretamente de mais de dois gols em uma única partida com a seleção inglesa.

Por outro lado, o quarteto ofensivo da Inglaterra dividiu os holofotes da vitória histórica, depois que Harry Kane e Bukayo Saka marcaram dois gols cada um, enquanto Anthony Gordon marcou um gol e deu uma assistência.

Kane marcou seu 89º gol internacional, confirmando mais uma vez sua importância para a seleção, antes de deixar o campo 20 minutos antes do fim, entregando a braçadeira de capitão a Bellingham.

Tuchel: você precisa evoluir

Thomas Tuchel foi um dos que mais notaram a evolução marcante no nível de Bellingham, afirmando que o jogador realmente parece ter passado para uma nova fase.

O técnico da Inglaterra disse: "Sim, parece ser assim no momento, e isso é sempre necessário. Você não pode estacionar em um determinado nível; precisa evoluir e buscar chegar ao próximo patamar, caso contrário as outras equipes vão alcançá-lo e ultrapassá-lo".

Tuchel apontou que fez alguns ajustes após a decepção que a seleção sofreu na Copa do Mundo e deu a vários jogadores, entre eles Bellingham, responsabilidades maiores dentro da equipe.

Saka: feliz por tê-lo conosco

E não foi apenas Bellingham quem chamou a atenção, já que Bukayo Saka fez uma partida forte e marcou dois gols, sendo o primeiro deles com assistência direta do astro do Real Madrid, por meio de um cruzamento preciso.

Saka elogiou o companheiro após a partida, dizendo: "Ele foi incrível, mereceu o prêmio de jogador do ano, assim como mereceu ser o melhor em campo. Fez uma atuação excepcional. Estou feliz por jogar ao lado dele e feliz por tê-lo nas fileiras da seleção inglesa".

E enquanto Bellingham segue firmando os pés como um dos elementos mais importantes do Real Madrid e da seleção inglesa, os indícios parecem claros de que o teto de suas ambições já não é apenas chegar ao topo, mas permanecer nele por muito tempo. O jogador que estava fora dos planos da seleção há um ano agora se tornou um possível capitão, um armador de primeira linha e uma estrela em quem os grandes nomes do futebol inglês veem um projeto de um dos maiores jogadores de sua geração.



