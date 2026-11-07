O fim da passagem de Hossam Hassan pela seleção do Egito não foi uma surpresa, mas veio após uma série de crises e divergências que cercaram o treinador e seu irmão Ibrahim Hassan, gerente da seleção, e que se estenderam da Copa Africana de Nações de 2025 no Marrocos até a Copa do Mundo de 2026, passando pelas tensões com alguns astros da seleção e pela crise pessoal que chegou ao Conselho Superior de Regulamentação da Mídia no Egito.

A série de crises dos gêmeos começou durante a Copa Africana de Nações, quando Hossam Hassan criticou a tabela de jogos, considerando que a seleção não teve um período de descanso suficiente e que a viagem de Agadir a Tânger afetou a preparação dos jogadores, apontando que Senegal teve um dia a mais de descanso antes do confronto da semifinal.

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Por sua vez, Ibrahim Hassan intensificou suas críticas, falando sobre a inadequação do local de hospedagem da seleção egípcia em Tânger, descrevendo-o como mais próximo de uma "pensão" do que de um hotel apropriado para um torneio do porte da Copa das Nações. Ele também questionou o fato de o Egito ter sido obrigado a viajar para Casablanca para disputar a partida de definição do terceiro lugar diante da Nigéria.

Hossam Hassan também entrou em uma troca de palavras com jornalistas marroquinos, por causa das perguntas sobre seu desempenho e suas declarações a respeito da organização, e considerou uma das perguntas malcriada e sem respeito.

A crise com a polícia na Copa do Mundo

As crises se transferiram para os Estados Unidos durante a Copa do Mundo de 2026, depois que se espalhou um vídeo mostrando Ibrahim Hassan em uma discussão acalorada com um membro da polícia de Dallas, dentro do hotel de hospedagem da seleção.

O episódio evoluiu para um confronto físico entre Hassan e o policial, por causa de uma divergência sobre a tentativa de uma pessoa de chegar até um dos jogadores para tirar uma foto, antes que a polícia anunciasse o fim do problema. Hossam Hassan disse posteriormente que o assunto estava encerrado e que a seleção havia aceitado as desculpas da polícia.

O embate com a Fifa

Após a eliminação do Egito diante da Argentina nas oitavas de final da Copa do Mundo, após a derrota por 3 a 2, Hossam Hassan lançou um ataque à arbitragem, contestando a anulação de um gol de Mostafa Zikou e a não marcação de um pênalti nos minutos finais.

O treinador chegou a colocar em dúvida a integridade das decisões, falando sobre o desejo da Fifa de manter a Argentina e Lionel Messi no torneio.

Salah e El Shenawy

Em setembro passado, a substituição de Mohamed Salah durante o confronto com Angola, nas eliminatórias da Copa Africana de Nações, gerou polêmica sobre sua relação com Hossam Hassan, especialmente com a ausência do capitão da seleção na partida seguinte.

O treinador também entrou em uma divergência pública com o Al Ahly, depois de descrever seu goleiro Mohamed El Shenawy como "acabado" em um período anterior de sua carreira, o que levou o clube a emitir um comunicado oficial no qual contestou as declarações do treinador, considerando que elas representavam um excesso contra o goleiro.

Os problemas pessoais e a intervenção da mídia

Os últimos meses também presenciaram crises pessoais relacionadas às duas esposas de Hossam Hassan, cujos detalhes chegaram aos meios de comunicação, o que levou o Conselho Superior de Regulamentação da Mídia a intervir.

Em setembro passado, o Conselho exigiu que a Federação Egípcia lidasse com os desdobramentos da crise e também adotou medidas para impedir a divulgação de detalhes das divergências familiares, antes de emitir, em 4 de novembro deste ano, uma decisão que proibiu o próprio Hossam Hassan de aparecer na mídia.

Apesar da renovação do contrato de Hossam Hassan até o ano de 2030 em setembro, a Federação Egípcia anunciou neste sábado o fim de sua missão e de sua comissão técnica auxiliar, e a nomeação de Ali Maher como diretor técnico da seleção.

A Federação apontou que a decisão "veio após uma revisão dos acontecimentos e das circunstâncias vivenciadas no período recente, que afetaram negativamente a imagem positiva da seleção e sua estabilidade".