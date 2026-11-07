O fim da trajetória de Hossam Hassan à frente da seleção do Egito não foi uma surpresa, mas sim o desfecho de uma série de crises e divergências que envolveram o treinador e seu irmão Ibrahim Hassan, diretor da seleção, e que se estenderam da Copa Africana de Nações de 2025, no Marrocos, até a Copa do Mundo de 2026, passando pelas tensões com alguns astros da seleção e pela crise pessoal que chegou ao Conselho Superior de Regulação da Mídia no Egito.

A série de crises dos gêmeos começou durante a Copa Africana de Nações, quando Hossam Hassan criticou a tabela de jogos, considerando que a seleção não teve um período de descanso suficiente e que a viagem de Agadir a Tânger afetou a preparação dos jogadores, ressaltando que Senegal teve um dia extra de descanso antes do confronto da semifinal.

Leia também

Ameaças de rompimento da parceria com o Marrocos: Copa do Mundo de 2030 no centro da batalha eleitoral espanhola

Por que preferiu o Real Madrid ao Barcelona? Gabriel responde com duas palavras

Por sua vez, Ibrahim Hassan intensificou as críticas, falando sobre a inadequação do local de hospedagem da seleção egípcia em Tânger, descrevendo-o como mais próximo de uma "pensão" do que de um hotel adequado para uma competição do porte da Copa das Nações, além de contestar o fato de o Egito ter sido obrigado a viajar a Casablanca para disputar a partida de definição do terceiro lugar contra a Nigéria.

Hossam Hassan também entrou em um bate-boca com jornalistas marroquinos, por causa das perguntas deles sobre seu desempenho e suas declarações a respeito da organização, e considerou uma das perguntas indelicada e desrespeitosa.

A crise com a polícia na Copa do Mundo

As crises se transferiram para os Estados Unidos durante a Copa do Mundo de 2026, depois que viralizou um vídeo mostrando Ibrahim Hassan em uma discussão acalorada com um policial de Dallas, dentro do hotel de hospedagem da seleção.

O episódio evoluiu para um confronto físico entre Hassan e o policial, por causa de uma divergência sobre a tentativa de uma pessoa de se aproximar de um dos jogadores para tirar uma foto, antes de a polícia anunciar o fim do problema. Hossam Hassan afirmou posteriormente que o assunto estava encerrado e que a seleção havia aceitado as desculpas da polícia.

O embate com a Fifa

Após a eliminação do Egito diante da Argentina nas oitavas de final da Copa do Mundo, pela derrota por 3 a 2, Hossam Hassan desferiu um ataque à arbitragem, contestando a anulação de um gol de Mostafa Zico e a não marcação de um pênalti nos minutos finais.

O treinador chegou a colocar em dúvida a idoneidade das decisões, falando sobre o desejo da Fifa de que a Argentina e Lionel Messi seguissem na competição.

Salah e El Shenawy

Em setembro passado, a substituição de Mohamed Salah durante o confronto com Angola, nas eliminatórias da Copa Africana de Nações, gerou polêmica sobre sua relação com Hossam Hassan, especialmente diante da ausência do capitão da seleção na partida seguinte.

O treinador também entrou em uma divergência pública com o Al Ahly, depois de descrever seu goleiro Mohamed El Shenawy como alguém que estava "acabado" em um período anterior de sua carreira, o que levou o clube a emitir um comunicado oficial em que contestou as declarações do treinador, considerando que representavam um excesso contra o goleiro.

Os problemas pessoais e a intervenção da mídia

Os últimos meses também foram marcados por crises pessoais relacionadas às duas esposas de Hossam Hassan, cujos detalhes chegaram aos meios de comunicação, o que levou o Conselho Superior de Regulação da Mídia a intervir.

Em setembro passado, o Conselho exigiu que a Federação Egípcia lidasse com os desdobramentos da crise, além de adotar medidas para impedir a divulgação de detalhes das divergências familiares, antes de emitir, no dia 4 de novembro deste ano, uma decisão proibindo o próprio Hossam Hassan de aparecer na mídia.

Apesar da renovação do contrato de Hossam Hassan até o ano de 2030, em setembro, a Federação Egípcia anunciou neste sábado o fim de sua missão e a de sua comissão técnica, nomeando Ali Maher como treinador da seleção.

A Federação ressaltou que a decisão "veio após uma revisão dos acontecimentos e das circunstâncias ocorridos no período recente, que afetaram negativamente a imagem positiva da seleção e sua estabilidade".