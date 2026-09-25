O Real Madrid, ao se movimentar no mercado de transferências, foca no reforço do setor defensivo, especificamente na zaga central. No verão de 2025, o clube merengue contratou Dean Huijsen por cerca de 60 milhões de euros e, no verão passado, incorporou Ibrahima Konaté, em uma transferência livre, proveniente do Liverpool.

Mas a máquina de trabalho não para dentro dos escritórios do estádio Santiago Bernabéu, já que o clube segue monitorando diversos talentos ao redor do mundo. Um desses nomes é Finn Jeltsch, zagueiro central alemão de 20 anos, que atua no Stuttgart.

O jornal As noticiou que a contratação de um zagueiro central não representa uma necessidade urgente para o Real Madrid no momento, já que o time conta com 5 jogadores nessa posição, sendo eles Huijsen, Konaté, Raúl Asencio, Antonio Rüdiger e Éder Militão.

Mas Rüdiger entra no último ano de seu contrato, e há a possibilidade de sua saída após o fim da temporada, algo que dependerá de seu rendimento. Já com relação a Militão, o clube confia em suas qualidades, mas está preocupado com sua condição física após ter sofrido várias lesões, entre elas duas rupturas do ligamento cruzado. Por esse motivo, o Real Madrid monitora o mercado de zagueiros com atenção especial.

E aqui surge o nome de Jeltsch, o jovem zagueiro central de grande potencial, que segue brilhando com o Stuttgart e recebeu, durante a atual pausa internacional, sua primeira convocação para a seleção alemã. O técnico Jürgen Klopp o acompanhava de perto, e ele foi um dos nomes escolhidos pelo novo técnico da seleção alemã nessa lista ampliada, com o objetivo de estabelecer contato o mais rápido possível com os jogadores com quem irá trabalhar.

Jeltsch se formou futebolisticamente no Nürnberg, antes de se transferir para o Stuttgart. Também brilhou com as seleções de base da Alemanha, sagrando-se campeão mundial e europeu com a seleção alemã sub-17, e ingressou em seu clube atual no inverno de 2025, garantindo seu lugar no time rapidamente apesar da pouca idade. Na temporada passada, disputou cerca de 2500 minutos, enquanto iniciou a atual temporada participando da maioria das partidas disponíveis, tendo também feito sua estreia na Liga dos Campeões.

Jeltsch se destaca por seu bom toque de bola, e se sobressai ainda mais em sua capacidade de avançar com ela de cabeça erguida, mais do que em seu destaque no passe, embora também saiba lançar bolas longas com qualidade. Além disso, conta com um bom porte físico, já que mede 188 centímetros, e se destacava nas categorias de base por marcar um número considerável de gols.

Seu preço real ainda é desconhecido, mas é possível ter uma ideia de seu valor através do site Transfermarkt, que atualmente o avalia em cerca de 35 milhões de euros. E há apenas um ano e meio, seu valor era de apenas 5 milhões de euros.