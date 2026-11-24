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A crise da final da Copa Africana de Nações 2025 ainda não chegou ao fim, apesar de a Corte Arbitral do Esporte (CAS) ter decidido a favor do Senegal e confirmado o título senegalês. A Federação Senegalesa de Futebol anunciou uma ação judicial por causa de acusações feitas nas últimas horas contra seu presidente, Abdoulaye Fall.

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A Corte Arbitral do Esporte acatou nesta terça-feira o recurso da federação senegalesa e anulou a decisão da Comissão de Apelação da Confederação Africana de Futebol, que havia considerado o Senegal derrotado na final do torneio. Com isso, restabeleceu a decisão da Comissão Disciplinar e confirmou a vitória do Senegal na partida por 1 a 0.

A decisão judicial, porém, não encerrou todos os capítulos da crise. O advogado Patrick Kabou, um dos defensores da federação senegalesa, anunciou a adoção de medidas legais em relação a declarações e acusações que atingiram o presidente da entidade.

Acusações contra o presidente da federação senegalesa

Em suas redes sociais, conforme noticiou o site senegalês "SeneNews", Kabou afirmou que seu cliente foi alvo do que classificou como "declarações difamatórias", em razão de comentários sobre uma suposta ligação telefônica entre Abdoulaye Fall e um dos juízes encarregados de analisar o caso da final da Copa Africana de Nações na Corte Arbitral do Esporte.

"Paralelamente a esta grande vitória judicial, algumas pessoas fizeram e divulgaram declarações difamatórias sobre uma ligação telefônica inexistente entre nosso cliente, o presidente da Federação Senegalesa de Futebol, Abdoulaye Fall, e um dos árbitros da Corte Arbitral do Esporte", disse o advogado.

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Ele acrescentou que seu escritório recebeu mandato para tomar as medidas necessárias para "ajudar" os autores dessas declarações a apresentar suas provas perante as autoridades judiciais competentes.

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Na terça-feira, vários sites de notícias publicaram reportagens sobre uma suposta ligação telefônica entre Abdoulaye Fall e Ulrich Haas, um dos membros do painel de três árbitros que analisou a disputa entre Senegal e Marrocos.

O jornalista esportivo Romain Molina também afirmou que "uma conversa de vários minutos de fato ocorreu no domingo entre Abdoulaye Fall, presidente da Federação Senegalesa de Futebol, e Ulrich Haas, um dos três árbitros da Corte Arbitral do Esporte".

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Segundo fontes da "Radio Mars", o Marrocos não pretende fazer vista grossa ao que considera uma "situação extremamente preocupante" no caso e está determinado a defender todos os seus direitos legais até o último momento.

Federação senegalesa nega, e Marrocos se mobiliza

Por outro lado, a Federação Senegalesa de Futebol negou categoricamente que a ligação tenha ocorrido. Enquanto isso, o lado marroquino recorreu à Corte Arbitral do Esporte para relatar o que chamou de "incidente", reservando-se o direito de tomar medidas legais.

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Em comunicado oficial, o lado marroquino manifestou questionamentos e profunda estranheza diante desse contato. Reafirmou que se reserva plenamente o direito de recorrer aos procedimentos legais de contestação disponíveis e que não aceitará nenhuma medida que possa comprometer a integridade do processo ou levantar dúvidas sobre a justiça da decisão.

Após a divulgação da decisão da Corte Arbitral do Esporte, a Federação Real Marroquina de Futebol também anunciou a intenção de recorrer, afirmando estar pronta para tomar "todas as medidas legais necessárias".