Os sonhos do Al-Ittihad de contratar um substituto para o seu médio brasileiro Fabinho estão agora ameaçados, devido à entrada de um gigante alemão na negociação.

O jornalista italiano Fabrizio Romano afirmou que o clube alemão Eintracht Frankfurt está a pressionar com força para contratar o nigeriano Raphael Onyedika, médio do Club Brugge, durante a atual janela de transferências de verão.

Segundo uma publicação do jornalista italiano, através da sua conta pessoal na rede social "X", o Al-Ittihad também entrou na corrida pela contratação de Onyedika no mercado de verão em curso, através do envio de uma proposta oficial.

O clube belga avalia o seu médio nigeriano em cerca de 10 milhões de euros, tendo em conta o fim do seu contrato com a equipa no final da próxima época e a possibilidade de assinar por um novo clube no mercado de inverno.

O Al-Ittihad procura contratar um novo jogador para o meio-campo, depois de ter decidido dispensar o seu médio brasileiro Fabinho, na sequência do fim do seu contrato no final da época passada.

Onyedika (25 anos) apresentou níveis de destaque com o Club Brugge durante a época passada, tendo participado em 42 jogos nas diversas competições, nos quais conseguiu marcar 3 golos e assistir para dois.