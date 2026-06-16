Da Bélgica e da França... Uma intervenção inesperada ameaça os primeiros negócios do Al-Ahli saudita

O Al-Ahli, da Arábia Saudita, corre o risco de não conseguir fechar sua primeira contratação durante a próxima janela de transferências de verão, após uma intervenção inesperada de dois clubes da Bélgica e da França.

Reportagens da imprensa haviam confirmado que o Al-Ahli estava prestes a contratar o gambiano Aboubakar Sidi Kante, zagueiro do clube norueguês Tromsø, durante a próxima janela de transferências de verão, após uma disputa com o clube de Colônia.

No entanto, o jornalista confiável Santi Ona revelou, por meio de sua conta pessoal no site “X”, que os clubes Club Brugge, da Bélgica, e Strasbourg, da França, apresentaram duas ofertas de última hora para contratar o jovem zagueiro.

Ouna explicou que o clube norueguês prefere a oferta saudita até o momento, mas que o Estrasburgo e o Club Brugge buscam virar o jogo de cabeça para baixo nas próximas 48 horas.

Vale lembrar que Kante (19 anos) é considerado um dos maiores talentos em ascensão na Noruega, bem como no futebol europeu, o que fez com que seu nome fosse associado a vários clubes europeus das principais ligas nos últimos tempos.