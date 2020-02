Da aposentadoria à ameaça na Libertadores: Montillo aparece no caminho do Inter

Com belas passagens pelo futebol brasileiro, argentino é uma das armas dos chilenos para surpreender os colorados

O inicia nesta terça-feira (4), às 18h (de Brasília), em Santiago, a sua caminhada na busca por uma vaga na fase de grupos da da América como favorito diante de uma combalida Universidad de . Em alta e com expectativas sobre o trabalho de Eduardo Coudet, o tem do outro lado um conhecido do futebol brasileiro: Walter Montillo.

Dos melhores argentinos que passaram pelo país na última década, o aramdor chegou a se considerar aposentado há menos de dois anos, quando deixou o . Desde então, porém, retomou a carreira no Tigre, da , e neste ano retornou ao clube que lhe deu projeção na América do Sul, justamente em uma Libertadores.



É bom lembrar: foi com a mesma que Montillo eliminou o de Vágner Love e Adriano em 2010, despontando como craque no futebol sul-americano. Melhor meia do em 2010 e 2011, com as cores do , também teve passagem boa pelo antes de seguir para o futebol chinês. De lá, era o grande nome do para uma das temporadas mais aguardadas dos cariocas no século.



🇦🇷🎩 De volta à @udechile após 🔟 anos, Walter Montillo já disputou 5⃣ edições de #Libertadores e anotou 5⃣ gols, 2⃣ deles contra brasileiros.



A saída dos gramados, por sinal, não foi conversa fiada. Montillo, aos 32 anos, foi contratado pelo Botafogo em 2017 para dar seguimento ao bom trabalho feito pela equipe em 2016, agora na Libertadores. O problema, no entanto, foi que o atleta não conseguiu se manter saudável, sofrendo com seguidas lesões.A definitiva se deu no jogo contra o Avaí, em junho daquele ano, quando atuou por nove minutos e precisou sair. Rescisão, coletiva e anúncio de uma aposentadoria precoce do jogador, que rumou para a Argentina para ficar com a família. Depois de mais de um ano sem atuar, porém, surgiu a chance de jogar no Tigre.Mais confiante, teve boa participação nos 18 meses em que defendeu o time da Grande Buenos Aires, acertando com a La U em dezembro do ano passado. No anúncio, ele reconheceu: "Desde agosto de 2010, sempre disse que o meu sonho era me aposentar na La U". Com o clube chileno sofrendo, livrando-se do rebaixamento em meio a um imbróglio que paralisou o país e, consequentemente, o campeonato local, Montillo chegou como salvador da pátria.Até agora, parece ter deixado os problemas com lesões para trás. Titular nos três jogos da temporada, tem dois gols e três assistências até o momento, com total liberdade para ser o maestro do time chileno. O meio-campo todo joga para dar ao experiente meia a possibilidade de organizar os companheiros. Cabe aos colorados impedir que isso aconteça.

