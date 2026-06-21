Da Alemanha à Espanha... Quais foram as maiores derrotas da Arábia Saudita na Copa do Mundo?

A derrota sofrida pela seleção saudita diante da Espanha na Copa do Mundo de 2026 trouxe à memória alguns resultados desastrosos que o “Verde” sofreu em suas participações anteriores no torneio, especialmente porque a seleção saudita é considerada uma das equipes árabes e asiáticas com maior presença na Copa do Mundo, tendo participado de várias edições desde sua estreia em 1994.

A derrota para a Alemanha na Copa do Mundo de 2002 continua sendo a maior da história da seleção saudita na competição, quando foi goleada por 0 a 8 na estreia do torneio, realizado na Coreia do Sul e no Japão.

Essa partida foi um dos resultados mais contundentes da história da Copa do Mundo em geral, já que a seleção alemã impôs domínio total desde os primeiros minutos até o apito final.

Dezesseis anos depois, a Seleção Verde sofreu a segunda maior derrota de sua história na Copa do Mundo, ao perder para a Rússia por 0 a 5 na partida de estreia da Copa do Mundo de 2018 — resultado que gerou amplas críticas na época devido ao desempenho medíocre da seleção saudita diante dos anfitriões.

Já o terceiro lugar é compartilhado por mais de uma partida, com destaque para a derrota por 0 a 4 para a Ucrânia na Copa do Mundo de 2006, jogo que ocorreu após o empate da Arábia Saudita com a Tunísia na primeira rodada, antes que as esperanças de classificação praticamente se esvaíssem após a derrota para a seleção ucraniana.

A derrota para a Espanha na Copa do Mundo de 2026 também entrou para essa lista, depois que a seleção saudita sofreu uma goleada por 4 a 0 em uma partida marcada pelo claro domínio espanhol nos aspectos técnicos e táticos, especialmente durante a primeira meia hora, quando a seleção saudita sofreu três gols.

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Além disso, a seleção saudita sofreu outra derrota por quatro gols de diferença ao perder para a França por 4 a 0 na Copa do Mundo de 1998, durante uma participação difícil na qual foi eliminada na fase de grupos sem conquistar nenhuma vitória.

Analisando os números, a lista das maiores derrotas da Arábia Saudita na Copa do Mundo começa com a Alemanha (0 a 8) em 2002, seguida pela Rússia (0 a 5) em 2018, depois pela França (0 a 4) em 1998, pela Ucrânia (0 a 4) em 2006, e, por fim, a Espanha (0 a 4) na edição de 2026.

Apesar da dureza desses resultados, a história da seleção saudita na Copa do Mundo não se resume apenas às derrotas, pois inclui momentos excepcionais, entre os quais se destacam a classificação para as oitavas de final na edição de 1994, e a vitória histórica sobre a Argentina na Copa do Mundo de 2022 — conquistas que confirmam que a Seleção Verde sempre teve a capacidade de se reerguer após os tropeços mais difíceis.