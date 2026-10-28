Segundo relato publicado por Cronica Global, braço do conhecido jornal espanhol El Espanol, no dia seguinte à cerimônia, com base em testemunhas oculares, Nasraoui teria cuspido no rosto de uma funcionária de um café no aeroporto de Barcelona após uma discussão, desencadeando um confronto físico.

Testemunhas indignadas teriam intervindo e também sido atacadas por Nasraoui. O pai de Yamal teria até pegado uma cadeira para arremessá-la contra as pessoas. Por fim, a polícia do aeroporto precisou intervir. Apesar de tudo, Nasraoui teria sido autorizado a embarcar no voo para Londres sem novos incidentes.

Segundo os relatos, a discussão teria sido provocada por uma jaqueta que Nasraoui teria deixado em uma área onde isso era proibido. Nasraoui teria ignorado os pedidos educados para deixar a jaqueta em outro lugar e, por fim, gritado com a funcionária, ameaçado-a e cuspido nela.

Se os relatos vindos da Espanha se confirmarem, o episódio se encaixaria na imagem controversa do pai de Yamal.

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O pai de Lamine Yamal acumula uma extensa lista de escândalos

Quando seu filho não ganhou o Ballon d'Or em 2025, assim como aconteceria um ano depois, ele suspeitou de uma conspiração contra Yamal e classificou a escolha de Dembele como "o maior dano moral causado a uma pessoa". Segundo ele, "algo muito estranho aconteceu" na votação. Na época, ele também teria zombado de Dembele durante a cerimônia. Em dezembro de 2025, provocou torcedores do Real Betis com gestos, o que exigiu a intervenção dos seguranças.

No verão de 2024, Nasraoui foi esfaqueado e ficou gravemente ferido após uma discussão acalorada com moradores de Rocafonda, seu bairro de origem. Antes disso, teriam jogado água nele de uma varanda, o que levou à escalada do conflito. Ele próprio foi condenado em 2023 por lesão corporal e dano à propriedade após agredir pessoas em um estande de campanha do partido populista de direita VOX.

Em certa ocasião, ele atribuiu suas explosões emocionais e, por vezes, violentas ao uso de medicamentos fortes devido à epilepsia.

Na segunda-feira, ao menos foi apenas o tio de Yamal, Abdul Abdellaoui, que assumiu o papel de mau perdedor após uma cerimônia do Ballon d'Or: ele não poupou críticas ao vencedor Harry Kane e criticou duramente a escolha.

"Meu sobrinho foi incrível, foi o melhor jogador do mundo, todo mundo sabe disso. Se você gosta de futebol, vai ver Lamine jogar, não Harry Kane. Como Lamine é jovem, sempre dizem: 'Ele tem tempo, tem 19 anos'. E por isso não dão o prêmio a ele. No caso de Harry, que ainda tem uns três dias de futebol pela frente, dizem: 'Vamos lá, vamos dar o prêmio a ele'. (...)", afirmou ao El Chiringuito TV.

Até o momento, nenhuma fonte oficial confirmou o episódio envolvendo Nasraoui, pai de Yamal. Resta a dúvida sobre por que Nasraoui teria recebido permissão para viajar ou permanecer em liberdade diante de um episódio como esse. Normalmente, ele deveria ter sido impedido de embarcar, caso os fatos tenham ocorrido exatamente como sugere a Cronica Global. Portanto, ainda restam dúvidas.



