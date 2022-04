Cury diz que Paulo André pediu desculpas por postura do Cruzeiro em venda de Vitor Roque

Após a briga pública entre Cruzeiro, Athletico-PR e o agente André Cury por causa da ida de Vitor Roque à Arena da Baixada, o homem forte do futebol cruzeirense, Paulo André, nega que tenha pedido desculpas a Alexandre Mattos pela postura dos mineiros no caso. O empresário André Cury, por sua vez, diz que também foi procurado pelo dirigente para receber um pedido de perdão.

O representante de Vitor Roque conversou com a GOAL na noite desta quarta-feira (13) e disse que o braço-direito de Ronaldo Fenômeno também fez um pedido de desculpas a ele.

"O Paulo André me ligou hoje e me pediu desculpas. Ele disse que foi contra essa nota. Eu disse a ele que desculpa, mas ele escutou uma coisa minha: 'Paulo André, você falou de ética na nota. O que é ética? Pagar uma multa em contrato ou mandar o Matheus Neri com a janela fechada e não pagar FGTS, multa. É essa a ética e correção que o Cruzeiro está fazendo?'. Ele falou a mesma coisa comigo que falou com o Mattos", disse à reportagem.

A GOAL tentou contato com o ex-zagueiro Paulo André para falar sobre o caso, mas ele não atendeu aos telefonemas. A reportagem abre espaço para que o dirigente se defenda das queixas de Cury.